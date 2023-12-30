Тен Хаг заявил о доверии новых совладельцев «МЮ»: «Они хотят работать со мной, а я – с ними»

Эрик тег Хаг заявил о доверии новых совладельцев «Манчестер Юнайтед».

Ранее 25% акций «Манчестер Юнайтед» купил миллиардер Джим Рэтклифф, который возглавляет совет директоров Ineos.

«График настолько плотный, что у меня пока не было времени поговорить с новыми владельцами, но это обязательно произойдет.

Я смотрю вперед. Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними, у нас будут разговоры, встречи. Посмотрим», – сказал тренер «МЮ».

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