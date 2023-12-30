Тен Хаг заявил о доверии новых совладельцев «МЮ»: «Они хотят работать со мной, а я – с ними»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тег Хаг заявил о доверии новых совладельцев «Манчестер Юнайтед».

Ранее 25% акций «Манчестер Юнайтед» купил миллиардер Джим Рэтклифф, который возглавляет совет директоров Ineos.

«График настолько плотный, что у меня пока не было времени поговорить с новыми владельцами, но это обязательно произойдет.

Я смотрю вперед. Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними, у нас будут разговоры, встречи. Посмотрим», – сказал тренер «МЮ».

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16 комментариев
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Круто! Спасибо новому руководству за то что делаете болельщиков счастливыми!
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Люблю Спартак и Манчестер Юнайтед: цирковые представления в матчах с их участием всегда поднимают настроение, как и послематчевые страдания заслуженных ветеранов.
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Ясно. И зачем мы ждали Ретклифа, если это посмешище остается?
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Ответ Илья Маслюков
Нужны ещё голландцы походу
Хагов и так уже 10. Куда больше?
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Аяз Шабудинов недоамстердамленный
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Тен храк легенда. Ждем статую в Олд траффорд рядом с САФом
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Кто это они? Добавился один владелец на 25%. Помню, таким же владельцем был Усманов в Арсенале... и что из этого?
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Нужны ещё голландцы походу
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Но недолго.
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Коньюктивитус Рэтклиффус.
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У ТенХагена компромат. На всех. И сразу.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Хагов и так уже 10. Куда больше?
Плюс Эрик, который всегда проигрывает
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Ответ Ulukbek Kiyazov
Круто! Спасибо новому руководству за то что делаете болельщиков счастливыми!
Преимущественно, болельщиков других клубов.
Хотя здесь есть персофаны Тен Хага
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