Тен Хаг позитивно оценил встречу с Рэтклиффом: «Мы на одной волне по многим вопросам. Сработаемся, думаю»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, как прошла встреча с главой Ineos Джимом Рэтклиффом.

Ранее «МЮ» объявил о продаже 25% акций клуба главе компании Ineos Джиму Рэтклиффу за 1,25 млрд фунтов. Новые инвесторы будет отвечать за футбольные операции клуба.

– Очень позитивная встреча, должен сказать. У нас была долгая встреча, мы провели вместе много часов. По многим вопросам мы на одной волне. Могу сказать, что это была очень конструктивная встреча. С нетерпением ждем возможности работать друг с другом.

– Ожидаются ли большие перемены?

– Думаю, пока очень рано об этом говорить. Они только пришли, знакомятся. У них есть хорошие идеи, и мы должны посмотреть, что именно можем внедрить. Они поделились со мной некоторыми [идеями], мы обсудили стратегии. Думаю, мы сработаемся, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По итогу встречи Рэтклифф перед ним извинился
+53
0
+53
на следующий день:

МЮ уволил Тен Хага после встречи с Рэтклиффом
+35
-1
+34
Надеюсь его уволят надев на голову Ононантони
+18
-4
+14
Ответ Северный болельщик
По итогу встречи Рэтклифф перед ним извинился
Его Кадыров на работу устраивал?))
+14
-1
+13
Глэйзеры и Рэтклифы.. если у вас в заложниках родные у 7хага, моргните 🙈
+8
0
+8
А если нет , то выгонишь его со стадиона и запретишь посещать матчи ?
+7
-1
+6
Че т он реально прям раздражает, хоть я и не являюсь болельщиком МЮ.
Жалкий балабол. Я хз вообще откуда настолько обескураживающий кредит доверия у этого днаря.
Ему дали практически безграничную власть по футбольной составляющей в клубе, так этот бездарь умудрился слить сотни миллионов долларов для того, чтобы побить почти все антирекорды клуба.
+6
0
+6
Очень жалко Фергюсона. Пожилой человек, столько отдавший этому клубу, вынужден на старости лет наблюдать такую бездарность на посту тренера
+7
-1
+6
Не сходятся только в том, что Тен Хааг продолжит работать с МЮ
А в остальном на одной волне
+6
0
+6
Фанаты МЮ, смеявшиеся над Челси и Боули, сочувствую вам...
+7
-2
+5
Практика показывает, что пары поражений хватит, чтобы пройти путь от «на одной волне» до увольнения
+5
0
+5
Кратко об этой встрече:
https://www.youtube.com/watch?v=rEm0BakKSs0
+3
0
+3
Я так понял, что хитрожопые Глейзеры решили остаться у кормушки. Они спецом вели переговоры с Аль Тани, чтобы поднять цены и по итогу сказать Рэтклиффу: вот смотри Аль Тани хочет купить полностью МЮ за такую сумму, но мы готовы продать тебе 25% за такую-то сумму. По итогу что имеем: Глейзеры остались, продав лишь четверть акций, но при этом наделив нового акционера футбольными управленческими функциями, чтобы отвести от себя негатив (мол, смотрите решения-то принимал Рэтклифф, а не мы) и при этом сами же остались при кормушке. Просто гении. Никак иначе.
+3
0
+3
Лучше бы Рэтклифф вручил ему носок...
+4
-2
+2
говорит так, как будто тренер нанимает президента клуба
+2
0
+2
Согласны по многим вопросам,за исключением такой мелочи,как кто должен быть главным тренером))
+2
0
+2
надеюсь, сошлись на том, что онана должен до 70 лет в раме стоять бессменно
+2
0
+2
Ответ Северный болельщик
По итогу встречи Рэтклифф перед ним извинился
пацаны не извиняются
+4
-2
+2
Ответ Иван Баланар
Че т он реально прям раздражает, хоть я и не являюсь болельщиком МЮ. Жалкий балабол. Я хз вообще откуда настолько обескураживающий кредит доверия у этого днаря. Ему дали практически безграничную власть по футбольной составляющей в клубе, так этот бездарь умудрился слить сотни миллионов долларов для того, чтобы побить почти все антирекорды клуба.
ну побил же!
+1
0
+1
Ответ David Blane1
Очень жалко Фергюсона. Пожилой человек, столько отдавший этому клубу, вынужден на старости лет наблюдать такую бездарность на посту тренера
В текущей ситуации есть отчасти и вина сэра Алекса - он много лет был менеджером клуба,который во многих аспектах определял жизнь и направление деятельности. При нем видимо не требовалась сильная управленческая организация (кроме финансовой части) и после выхода на пенсию оказалось, что заменить его просто некем и замены видимо не готовились, сейчас за давностью лет уже не упомню, я даже не помню, был ли вообще спортдир в клубе при нем. Плюс он начал парад физруков,приведя физрука Мойеса, который даже сейчас в Вест Хэме при наличии Кудуса, Уорд-Проуза и Боуэна умудряется играть в лютый автобус, естественно такая тактика не работает в большом клубе.
+2
-1
+1
"Морду не набили - уже хорошо. Думаю сработаемся" - подумал 10Хаг
+1
0
+1
Ну, спинеров за сотку ты больше не купишь.
+1
0
+1
Ответ Today I feel Qatari
Он кстати на той же прессухе сказал, что МЮ ведет переговоры о продлении с Марсиалем. Приехали лол. А вы что тоже реальных изменений от популиста Рэтклиффа ожидали?
Может ему предложат контракт на 80-100 в неделю.
не согласится, пойдёт гулять.
+1
0
+1
Если МЮ улетит в Чемпионшип его оставят? 😂
+1
0
+1
Ретклифф не против попилить на трансферах с 7хагом.
0
0
0
Чувствую Рэтклифф будет отличным владельцем, Глэйзеров еще с ностальгией вспоминать будем
+2
-2
0
звучит так, будто они партнёры. а не охренел ли этот лысый (не путать с лысым шарлатаном)?
+1
-1
0
4-4-3 тоже начнем играть
0
0
0
Интересно, проводить много часов встречу в мужской компании, но рано говорить о переменах... Там кто-то еще сопротивляется и остаётся гетеро?
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
ты про Переса и Зидана?
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий