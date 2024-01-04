Тен Хаг позитивно оценил встречу с Рэтклиффом: «Мы на одной волне по многим вопросам. Сработаемся, думаю»

Эрик тен Хаг рассказал, как прошла встреча с главой Ineos Джимом Рэтклиффом.

Ранее «МЮ» объявил о продаже 25% акций клуба главе компании Ineos Джиму Рэтклиффу за 1,25 млрд фунтов. Новые инвесторы будет отвечать за футбольные операции клуба.

– Очень позитивная встреча, должен сказать. У нас была долгая встреча, мы провели вместе много часов. По многим вопросам мы на одной волне. Могу сказать, что это была очень конструктивная встреча. С нетерпением ждем возможности работать друг с другом.

– Ожидаются ли большие перемены?

– Думаю, пока очень рано об этом говорить. Они только пришли, знакомятся. У них есть хорошие идеи, и мы должны посмотреть, что именно можем внедрить. Они поделились со мной некоторыми [идеями], мы обсудили стратегии. Думаю, мы сработаемся, – сказал тренер « ».

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