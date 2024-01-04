«С юбилеем, легенда!» «Спартак» и сборная России поздравили Романцева с 70-летием

«Спартак» и сборная России поздравили Олега Романцева с юбилеем.

Сегодня ему исполняется 70 лет.

«С юбилеем, легенда! Олегу Ивановичу Романцеву – 70!

«Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.

Две из четырех звезд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при .

Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым « » запомнился миллионам болельщиков по всему миру!

В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!» – сказано в сообщении «Спартака».

«Олегу Романцеву – 70. Легендарный тренер, имеющий наибольший процент побед среди всех специалистов, которые руководили сборной России. Поздравляем Олега Ивановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – сказано в публикации сборной России.

Также к тренеру обратилась РПЛ.

«Легенде, титану и просто выдающемуся тренеру Олегу Ивановичу Романцеву ‒ 70 лет.

Про Олега Ивановича можно написать пару томов футбольной энциклопедии, поэтому мы просто покажем вам цифры, среди которых рекордные восемь побед в чемпионате России, победа в чемпионате СССР и три полуфинала еврокубков со «Спартаком».

С юбилеем, Олег Иванович», – сказано в сообщении Мир РПЛ.

В ходе тренерской карьеры Романцев работал в «Спартаке», сборной России, «Динамо» и «Сатурне». С красно-белыми он выиграл 19 трофеев.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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