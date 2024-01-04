«С юбилеем, легенда!» «Спартак» и сборная России поздравили Романцева с 70-летием

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Футбол

«Спартак» и сборная России поздравили Олега Романцева с юбилеем.

Сегодня ему исполняется 70 лет.

«С юбилеем, легенда! Олегу Ивановичу Романцеву – 70!

«Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.

Две из четырех звезд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при Олеге Романцеве.

Также «Спасибо!» хочется сказать не только за победы и титулы, но и за тот стиль, которым «Спартак» запомнился миллионам болельщиков по всему миру!

В этот знаковый день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С юбилеем, Олег Иванович!» – сказано в сообщении «Спартака».

«Олегу Романцеву – 70. Легендарный тренер, имеющий наибольший процент побед среди всех специалистов, которые руководили сборной России. Поздравляем Олега Ивановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – сказано в публикации сборной России.

Также к тренеру обратилась РПЛ.

«Легенде, титану и просто выдающемуся тренеру Олегу Ивановичу Романцеву ‒ 70 лет.

Про Олега Ивановича можно написать пару томов футбольной энциклопедии, поэтому мы просто покажем вам цифры, среди которых рекордные восемь побед в чемпионате России, победа в чемпионате СССР и три полуфинала еврокубков со «Спартаком».

С юбилеем, Олег Иванович», – сказано в сообщении Мир РПЛ.

В ходе тренерской карьеры Романцев работал в «Спартаке», сборной России, «Динамо» и «Сатурне». С красно-белыми он выиграл 19 трофеев.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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32 комментария
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С Днём Рождения 🥳, Олег Иванович !!!
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С Днём Рождения 🌟!
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С юбилеем, легенда олдскула! Ура!
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С Днем Рождения Олег Иванович, спасибо за великое прошлое, здоровья и еще много лет, радовать нас своим присутствием...
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С днём рождения, Олег Иванович!
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С днем рождения! Спасибо за счастливое детство!
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Реальная легенда. Тренер, который брал чемпионства не благодаря, а вопреки. И, что более весомо, подтверждал класс на международной арене.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ИВАНЫЧ!!!
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Олег Иванович , долгих лет вам !

Рад что застал времена того СПМ и сборной под вашим руководством
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Очень знаковое события для футбольной сообщества России. Пусть Господь дарует Вам, Олег Иванович, долгих лет жизни!
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присоединяюсь к поздравлениям и рекомендую посмотреть в 15-50 сегодня по матч ТВ фильм "Эпоха Романцева"
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Мэтр, поздравляю, так жалко что он уже не тренит, легенда
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От Олега Олегу С днем рождения!! Крепкого здоровья и долгих лет!!🎂
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Ему только 70? Как же рано он закончил с футболом. Кажется лет 20 уже не тренирует.
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здоровья!!!
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Иваныча с денюхой! Долгих лет!
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"Оооолеееег Романцеев!!!"(с)
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Ответ Wiley Fox
Вопреки чему? С текстильщиками нищими тамбовские и то баблом решали
Ситуации в стране. Раньше небыло в футболе неограниченного бюджета, как сейчас у всем известной компании.
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Настоящая легенда Спартака.
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С днем рождения Романцева и Промеса -здоровья обоим!!!!
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Отдельное спасибо за Надежду которую Романцев подарил в 99м году. Никогда потом не видел такой крутой России, которая катком прошла отбор и лишь из-за недоразумения не вышла на ЕВРО ( который по традиции выиграли уступившие России французы)
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Ответ Случайно заскочил
Ему только 70? Как же рано он закончил с футболом. Кажется лет 20 уже не тренирует.
18...
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Самые тёплые слова и поздравления юбиляру! Помню его великолепную игру в Спартаке! В независимости от принадлежности и клубных предпочтений, желаю Олегу Ивановичу крепкого здоровья и долголетия!
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А мог еще 20 лет тренировать
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Ответ Случайно заскочил
Ему только 70? Как же рано он закончил с футболом. Кажется лет 20 уже не тренирует.
Ну он относительно рано и начал тренировать
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Ответ Дима
Комментарий скрыт
Это твое мнение. Не понятно на чем основанное только.
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Ответ Spartakus1984
Это твое мнение. Не понятно на чем основанное только.
основанное на существенно разных возможностях Спартака и остальных клубов в то время. Аналогичное положение у Зенита сейчас
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Ответ Дима
Комментарий скрыт
Вот дойдёт Семак до полуфиналов всех еврокубков хотя бы, тогда может быть. Не говоря уж о чемпионстве в СССР
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