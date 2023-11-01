Олег Романцев: «Есть людишки, которые сидят в засаде и ждут повода выплеснуть желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!»

Олег Романцев прокомментировал призывы к увольнению Валерия Карпина.

– После матча сборной России с Кенией меня больше всего удивила реакция на результат: ничью назвали позором, призвав Карпина уйти в отставку. Но откуда столько злобы? Играли же вторым составом, чтобы посмотреть в деле резерв. Или в футболе всегда так – от любви до ненависти один шаг?

– Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь – это чисто футбольная поговорка. Сколько раз сам в этом убеждался, оказываясь в подобных ситуациях! Когда после победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме.

Что ж, таковы особенности тренерской профессии. Вспомните, как после поражения в финале европейского первенства сборной от Испании был отправлен в отставку – да еще с партийным выговором – Константин Иванович Бесков.

И хотя партийные начальники уже в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется. Вот почему я всегда говорю тем своим ребятам, кто выбрал ее: будьте готовы ко всему и умейте держать удар.

Вот вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией – хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!»

Мне вспоминается, как иногда после побед « » мудрый Николай Петрович Старостин в шутку говорил мне: «Эх, , сколько же ты сегодня себе врагов нажил. Ну, ничего, привыкай. И запомни – сильных не любят только слабые!» – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!