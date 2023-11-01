Олег Романцев: «Есть людишки, которые сидят в засаде и ждут повода выплеснуть желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев прокомментировал призывы к увольнению Валерия Карпина.

– После матча сборной России с Кенией меня больше всего удивила реакция на результат: ничью назвали позором, призвав Карпина уйти в отставку. Но откуда столько злобы? Играли же вторым составом, чтобы посмотреть в деле резерв. Или в футболе всегда так – от любви до ненависти один шаг?

– Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь – это чисто футбольная поговорка. Сколько раз сам в этом убеждался, оказываясь в подобных ситуациях! Когда после победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме.

Что ж, таковы особенности тренерской профессии. Вспомните, как после поражения в финале европейского первенства сборной СССР от Испании был отправлен в отставку – да еще с партийным выговором – Константин Иванович Бесков.

И хотя партийные начальники уже в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется. Вот почему я всегда говорю тем своим ребятам, кто выбрал ее: будьте готовы ко всему и умейте держать удар.

Вот вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией – хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!»

Мне вспоминается, как иногда после побед «Спартака» мудрый Николай Петрович Старостин в шутку говорил мне: «Эх, Олег, сколько же ты сегодня себе врагов нажил. Ну, ничего, привыкай. И запомни – сильных не любят только слабые!» – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Супонинский
Хорошо описал Мостового
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пашка Донофф
Меня больше удивляет что кто-то на эту тему рассуждает. В нынешних условиях будь то Карпин, Черчесов или даже условный Анчелотти - нахрен ненужная должность в сборной. Вот когда будет шанс вернуться в официальные игры, то, как по мне, Валеру надо бы убрать. А так сейчас ни плохого ни хорошего он не делает
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Ответ Пашка Донофф
Меня больше удивляет что кто-то на эту тему рассуждает. В нынешних условиях будь то Карпин, Черчесов или даже условный Анчелотти - нахрен ненужная должность в сборной. Вот когда будет шанс вернуться в официальные игры, то, как по мне, Валеру надо бы убрать. А так сейчас ни плохого ни хорошего он не делает
Полностью согласен сейчас это не имеет значения, а когда хоть какие то сдвиги пойдут можно будет и решать может и Карпина к тому моменту уже не будет сам уйдет. Другой вопрос если бы это условно случилось завтра в Валеру веры нет, ну и сразу убирать его как то некрасиво
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Пашка Донофф
Меня больше удивляет что кто-то на эту тему рассуждает. В нынешних условиях будь то Карпин, Черчесов или даже условный Анчелотти - нахрен ненужная должность в сборной. Вот когда будет шанс вернуться в официальные игры, то, как по мне, Валеру надо бы убрать. А так сейчас ни плохого ни хорошего он не делает
Да и сборная сейчас не нужна. А уж сколько бабла на неё выбрасывается, это ужас. Как будто нет актуальных проблем куда эти деньги можно перенаправить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
Дзюба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Ч
партийных начальников как раз отрехнули от пыли и реанимировали. Теперь они вещают из каждого утюга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий