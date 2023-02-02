Валерий Карпин: «Спартак» ассоциировался с определенным стилем, другие клубы России – нет. У Романцева был тот же футбол, что и у Гвардиолы, с точки зрения философии»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Пеп Гвардиола Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил Олега Романцева и Пепа Гвардиолу.

«Говорил, что в начале тренерской карьеры в «Спартаке» хотел играть в подобие тики-таки Пепа Гвардиолы, но не совсем учитывал, что для такого футбола у нас нет, допустим, крайних защитников, классно работающих с мячом.

Уточню: даже если бы не было примера «Барселоны», которая тогда доминировала в европейском футболе и выиграла две Лиги чемпионов за три года, «Спартак» в моем понимании исторически должен был играть в такой футбол.

У любого другого российского клуба, можно так сказать, стилистических обязательств не было. Не могу вспомнить, какой стиль, например, был у ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». А «Спартак» ассоциировался с определенным типом футбола.

С точки зрения философии игры – да, у Романцева был тот же футбол, что и у Гвардиолы: «Пока у нас мяч, нам не забьют». У обоих это не просто философия атаки короткими и средними передачами, но и тренировочный процесс, в котором восемьдесят процентов времени уделялось именно атаке и работе с мячом. В этом они похожи.

На своем последующем опыте убедился, что оборону поставить легче, чем атаку. Поэтому тренеры, которые идут путем наибольшего сопротивления и намного больше времени в работе уделяют построению атакующих действий, заслуживают особенного уважения.

А все остальное, конечно, поменялось – время-то тоже другое. В девяностых, когда тренировал Олег Иванович, играли с последним защитником, и это давно ушло в прошлое. Абсолютно другая интенсивность, расстояние между линиями. Раньше можно было принять мяч и две секунды подумать. Сейчас этого нет. И, конечно, индивидуальные тренерские фишки у обоих тренеров совершенно разные», – сказал Карпин.

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11 комментариев

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Анатолий Дмитриевич
почему-то этот стиль перестал работать, как только в ЦСКА пришел Гинер, и судьи перестали свистеть постоянно в пользу Спартака. удивительное совпадение конечно))
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Анатолий Дмитриевич
Ответ AF007
Конспекты Романцева, Бескова и сформировали на 90% Гвардиолу как тренера, известный факт
я надеюсь, это глум какой-то?))
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StHappyOne
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Wiley Fox
Ответ Mmzz
Ну по факту так и есть, только у руля меньше стоял. Лучший тренер России и советского союза. При всем уважении к Лобановскому
Тебе 34

Это значит, что ты не видел футбол СССР

А я мямлю романцева помню ещё игроком. И тренер он такой же как семак - то есть, пустышка, надутая бандосами в играх с текстильщиками и прочим шлаком, которые в СССР и в высшей лиге не играли

Романцев - это грязь на подошвах Бескова и Лобановского, образно говоря
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LifeSpartak
Всё таки Валера в душе спартаковец!
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Wiley Fox
Кудрявый клоун в детстве не болел за Спартак, видимо

Спартак рыбака ехал на футболе Бескова, мямля ничего своего не привнес

А романцев жулик и вор, разрушивший Спартак случкой с бандитами

"На своем последующем опыте убедился, что оборону поставить легче, чем атаку." - клоун валера издевается.
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Mmzz
Ответ Jurgen Klinsmann
романцев - русский фергюсон)
Ну по факту так и есть, только у руля меньше стоял. Лучший тренер России и советского союза. При всем уважении к Лобановскому
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Мосгорсуд
Ну не совсем согласен с Карпиным, например при Долматове и Садырине, у ЦСКА чётко просматривался атакующий стиль. Потом Газаев с хорошим подбором игроков создал стильную команду, а вот Слуцкого футбол мне не нравился, тягомотный был и скучный
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AF007
Конспекты Романцева, Бескова и сформировали на 90% Гвардиолу как тренера, известный факт
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-3
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Спартакус Москвакус
У Спартака был один из самых красивых и комбинационных стилей ,но мы все просрали
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Jurgen Klinsmann
романцев - русский фергюсон)
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