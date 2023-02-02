Валерий Карпин: «Спартак» ассоциировался с определенным стилем, другие клубы России – нет. У Романцева был тот же футбол, что и у Гвардиолы, с точки зрения философии»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил Олега Романцева и Пепа Гвардиолу.
«Говорил, что в начале тренерской карьеры в «Спартаке» хотел играть в подобие тики-таки Пепа Гвардиолы, но не совсем учитывал, что для такого футбола у нас нет, допустим, крайних защитников, классно работающих с мячом.
Уточню: даже если бы не было примера «Барселоны», которая тогда доминировала в европейском футболе и выиграла две Лиги чемпионов за три года, «Спартак» в моем понимании исторически должен был играть в такой футбол.
У любого другого российского клуба, можно так сказать, стилистических обязательств не было. Не могу вспомнить, какой стиль, например, был у ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». А «Спартак» ассоциировался с определенным типом футбола.
С точки зрения философии игры – да, у Романцева был тот же футбол, что и у Гвардиолы: «Пока у нас мяч, нам не забьют». У обоих это не просто философия атаки короткими и средними передачами, но и тренировочный процесс, в котором восемьдесят процентов времени уделялось именно атаке и работе с мячом. В этом они похожи.
На своем последующем опыте убедился, что оборону поставить легче, чем атаку. Поэтому тренеры, которые идут путем наибольшего сопротивления и намного больше времени в работе уделяют построению атакующих действий, заслуживают особенного уважения.
А все остальное, конечно, поменялось – время-то тоже другое. В девяностых, когда тренировал Олег Иванович, играли с последним защитником, и это давно ушло в прошлое. Абсолютно другая интенсивность, расстояние между линиями. Раньше можно было принять мяч и две секунды подумать. Сейчас этого нет. И, конечно, индивидуальные тренерские фишки у обоих тренеров совершенно разные», – сказал Карпин.
Это значит, что ты не видел футбол СССР
А я мямлю романцева помню ещё игроком. И тренер он такой же как семак - то есть, пустышка, надутая бандосами в играх с текстильщиками и прочим шлаком, которые в СССР и в высшей лиге не играли
Романцев - это грязь на подошвах Бескова и Лобановского, образно говоря
Спартак рыбака ехал на футболе Бескова, мямля ничего своего не привнес
А романцев жулик и вор, разрушивший Спартак случкой с бандитами
"На своем последующем опыте убедился, что оборону поставить легче, чем атаку." - клоун валера издевается.