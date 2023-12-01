Олег Романцев: «Сборной России не надо уходить из Европы. Выдумавшие санкции придут в себя, справедливость восторжествует»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Политика Чемпионат.com Футбол

Олег Романцев считает, что придумавшие санкции против РФ люди придут в себя.

«Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Мое мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Раз обстоятельства такие, нужно стремиться играть как можно больше.

Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом.

Из Европы уходить не надо. Надо играть, где можем, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

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34 комментария
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Дайте ему уже спокойно порыбачить, сколько можно отвлекать глупыми вопросами
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Алло Спортс, хватит днюху праздновать. Где новость про то что Романцев будет в Пари НН работать?
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Пока жив сами знаете кто, международных участий нашей Сборной не будет. Это очень грустно, ведь дети растут, а им приходиться болеть за Италии и Аргентины, увы.
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Ну да, товарищ, верь, взойдет она на водку старая цена.
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Вся эта "считает" случилась после того, как ОИРу налили в НН. И "великого" комбинатора существовавшей когда то команды Спартак снова понесло.
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Это он чего сейчас ахинеей назвал?!
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Твой владелец
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Ответ seppblatter@mail.ru
Пока жив сами знаете кто, международных участий нашей Сборной не будет. Это очень грустно, ведь дети растут, а им приходиться болеть за Италии и Аргентины, увы.
Последние 9 лет я не встречал не одного, кто на ЧМ болеет за Италию.
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Придут в себя и предоставят место на след ЧМ без отбора
Аххааа
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Ответ FunyaFun
С одной стороны, сборную должны вернуть к международным стартам после подписания каких-то мирных договоренностей и окончания боевых действий на Украине. С другой стороны, учитывая место проведения ближайших международных турниров - до отбора на ЧМ-2030 шансов на возвращение немного.
Ну если только ЧЕ2028 в Великобритании.
Хозяева ЧМ26 вполне спокойно относятся.
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Закапывает себя
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Ответ гога11
Ну да, товарищ, верь, взойдет она на водку старая цена.
В качестве справки: Олег Иванович пьет исключительно коньяк)))
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Так выпьем за эту ахинею
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Ответ Dura Ace Di2
Что делать будете с этими восточными областями?Вы их и так в руины превратили, местные несчастные жители, кто остались-волком уже от спасателей воют….
Ты только об этом местным жителям не говори. А то порвут таких как ты пополам за звиздешь по методичке.
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Ответ Dura Ace Di2
Могу пояснить- Путин.Два народа точно вздохнут с облегчением
Мвахаха, в нем оказывается проблема. Вот его скинем, вернем Крым, выплатим репарации, распадемся на 15 государств - и все, а не - еще повоевать придется.
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Ответ Onion
Романцев жив?
нет, он же не Цой
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Ответ seppblatter@mail.ru
Пока жив сами знаете кто, международных участий нашей Сборной не будет. Это очень грустно, ведь дети растут, а им приходиться болеть за Италии и Аргентины, увы.
Комментарий удален пользователем
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К сожалению, наши пенсионеры уже больше не придут в себя после десятилетия пропаганды. Надеюсь причастные ответят за это.
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пока … жив,то будем ограничиваться африкой с азией и прочими «друзьями»
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Он прав. Даже Арестович говорит, что надо соглашаться на мир по формуле: Украина в НАТО, Крым и восточные области в Россию.
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Правильно говорит. А те, для кого это мнения непопулярно… пусть сами едут в Таджикистан(хотя… он уже почти полностью сам к нам переехал…)
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Да. Только ооочень не скоро
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