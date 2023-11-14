Романцев о встречах с Ельциным и Путиным: «Нормальные мужики. Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили…»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олег Романцев Владимир Путин Борис Ельцин Политика Футбол

Олег Романцев рассказал о встречах с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.

– У вас несколько фотографий с Ельциным, он ходил на матчи. Помните первую встречу?

– Ельцин кому-то хороший, кому-то плохой, но человек удивительный. Награждал меня каким-то орденом за заслуги перед отечеством. Мы приехали из западной поездки, проиграли, настроение хреновое. Причем матч был поздно вечером. Ельцин вручает орден и говорит: «Чего же вы вчера проиграли?» – «А откуда вы знаете? Еще же даже в газетах не было». – «Плохой бы я был президент, если б не знал».

Запомнился матч с ЦСКА в манеже на Кубке Содружества. Приходит Шамиль [Тарпищев]: «Бросай их, сами доиграют. Ельцин едет». – «Зачем?» – «Хочет пообщаться, посмотреть. Пойдем у входа встретим».

Мы с ним поднялись, поговорили. Потом пошли к накрытому столу. Ельцин посадил меня рядом, взял бутылку водочки, наливает. Говорю: «Ничего себе дожил – президент мне наливает». – «Мне нельзя. Так хоть приятно посмотреть, как ты пить будешь».

– Какое впечатление произвел?

– Когда с ним вдвоем разговариваешь – такой же, как я. Нормальный спортивный мужик. Разговор об обыденном. Но, к сожалению, то один [помощник] подойдет, то второй. А он послать же всех не может. Окружение мне не очень [понравилось].

То же самое с Владимиром Владимировичем [Путиным]. Он приезжал к нам на базу в Бор. За два дня начали приходить люди: «Вот здесь он должен будет пройти…» – «Да идите вы. Не даете работать». Ну я знаю, этих можно послать. Короче, обидел я их.

Идет тренировка. Чего-то все забегали: «Давайте-давайте, ребята, едет Владимир Владимирович». – «И чего?» – «Ну вы должны выстроиться». – «Ой, да идите вы». Он не доехал до места, вышел раньше. И идет один. Я говорю: «Мне свистеть?» Он показывает, что не надо. И чего из него делали идиота? Нормальный обычный мужик. Подошел после тренировки, с ребятами пообщался.

Потом поднялись на горку, где его лимузин стоял. Говорит: «Поедем?» – «Здесь недалеко. Может, пройдемся?» – «Да с удовольствием». И мы пошли. Начальник охраны на меня шипит: «Мы там не проверили ничего!» – «Я проверил – все нормально». Прошли метров 300 по лесу, поговорили. Но все время вокруг было столько помощников… На любой вопрос было множество ответов.

– А он вам как?

– Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили… Никто не выделывался, не дулся. Не вещают, а разговаривают. Как равный с равным. Но и у меня никакого заискивания никогда не было.

– Путин был в каком году?

– Перед Японией, по-моему.

– 2001-й или 2002-й?

– Да. Он и в Японию мне звонил, интересовался.

– Вы сказали, что не заискиваете с властью. Это принципиально?

– Однозначно. Я как-то и не думал об этом. Мне что дворник, что президент – все обычные люди. Не сотвори себе кумира – мой принцип по жизни. Я не сотворил – и очень горжусь. Если бы сотворил, не был бы тем, кто я есть. И себя бы не уважал. Потерять уважение к себе – самое страшное, – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России в интервью Sports.ru.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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57 комментариев

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Leon Petov
Да, наши президенты отличные мужики. Только все время то бояре не те, то партнёры надувают
+67
-4
+63
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mr.snooker
Все как всегда хорошие, только когда сердечко стуканёт или родные серьёзно заболеют, то моментально полетит в Германию/США лечиться 🫵🏼🤡
+43
-6
+37
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Ебздрогыч
Ну может в 2001 или в 2002 он таким действительно и был. Жаль, что сейчас это совершенно другой человек
+32
-4
+28
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Pavlyushavin
Конкретно тот период (начало 00-х) еще возможно адекватность в президенте присутствовала, но после 23 лет власти, при всем уважении, кукуха должна была отъехать на раз-два.
+28
-1
+27
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Вечно в бане
Ответ Pavlyushavin
Конкретно тот период (начало 00-х) еще возможно адекватность в президенте присутствовала, но после 23 лет власти, при всем уважении, кукуха должна была отъехать на раз-два.
Ооочень раннее начало. НТВ и отобранный Юкос, поспорили бы за «адекватность».
Хотя да, по сравнению с тем, что имеем сейчас - тогда был адекват и просто душка.
+22
-5
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Вечно в бане
Ответ Алешка Терминатор
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Алешка Терминатор - очень хороший комментатор. На втором месте по качеству скрепного бреда за всю историю спортса, после Ростовского.
+20
-4
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mr.snooker
Ответ Ярик01
У Романцева был инфаркт, из России не выезжал на лечение, в Москве находился.
Потому что он синяя второсортная мышь, а вот Ельцин оперировался во Франции, да и большинство скрепной Ылиты предпочитают забугорных лекарей😅 спортсмены тоже все летают лечить суставы/связки в Европу и предпочитают избегать великодержавных врачевателей. Совпадение?
+17
-4
+13
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Ярик01
Ответ mr.snooker
Все как всегда хорошие, только когда сердечко стуканёт или родные серьёзно заболеют, то моментально полетит в Германию/США лечиться 🫵🏼🤡
У Романцева был инфаркт, из России не выезжал на лечение, в Москве находился.
+15
-2
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Вечно в бане
Ответ Pigmalion
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Да вы, батенька, коммунист? Все отнять, поделить, и деприватизировать?

Действительно, что же плохого в том, что человека сажают в тюрьму, отбирают у него бизнес, а сам бизнес уходит «особам, приближенным к императору»?
+10
-3
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DanielCarvalho
«Мне нельзя. Так хоть приятно посмотреть, как ты пить будешь»

Оказывается Ельцин не только сам любил выпить, но и смотреть как другие пьют, тоже приятно было😂😂
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Зубы Дзюбы
Для обычных мужиков не выставляют кордоны за 10 км.
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градус ненависти
Увидев в заголовке фамилии Романцев и Ельцин, ждал именно этой фразы:

«Ельцин посадил меня рядом, взял бутылку водочки, наливает» (с)

с этого можно было и начать
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Вечно в бане
Ответ rdyabin@icloud.com
Классика. Вырвали из контекста несколько отдельных друг от друга высказываний и слепили в громкий заголовок. Дешево и сердито, да? Попахивает дискредитацией, распространением фэйков и оскорблением власти.
> Распространением фейков
> Путин нормальный мужик

Ну вот тут соглы, да. Фейки, получается.
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Tomas Nepotrebko
Ответ Pavlyushavin
Конкретно тот период (начало 00-х) еще возможно адекватность в президенте присутствовала, но после 23 лет власти, при всем уважении, кукуха должна была отъехать на раз-два.
https://lenta.ru/news/2004/02/12/putin/ он и сам с этим не спорит)
+3
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men555
Ответ Алешка Терминатор
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Хорошего руководителя))) Гааге не ищет.
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mr.snooker
Ответ Ярик01
В теме исключительно речь о Романцеве. Надеюсь, к нему лично претензий нет, что не лицемерит в интервью?
У него была реанимация, насколько я понимаю. На плановое лечение и реабилитацию он тоже летает и летал в Европу.
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мать Зетмира
Ответ Зверёк
Я то думал Олег Иваныч норм адекватный мужик.
А этот комментарий начисто перечёркивает всю его адекватность?
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Джанлука Нальюка
Ответ Pigmalion
Ну не все, но что такого плохого в отнятии сворованных, при протекции прошлого президента, активов?
Тогда почему отжали только Юкос ? Может потому, что у его владельца были политические амбиции ?
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Realist2022
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Ответ Вечно в бане
Да вы, батенька, коммунист? Все отнять, поделить, и деприватизировать? Действительно, что же плохого в том, что человека сажают в тюрьму, отбирают у него бизнес, а сам бизнес уходит «особам, приближенным к императору»?
Я вам более скажу, большинство тех, кто зато, чтобы отнять, поделить, деприватизировать, - дети/внуки тех, кому в результате того, что при СССР кого-то репрессировали и вдобавок отняли у этого кого-то, нахаляву досталось то, что в итоге они (по сути доносчики) имели
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MS-13
так и думал, что в тексте будет водочка).
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Валерий Анташов
Когда Путин спрашивает - "А вы кто тут вообще-то ?" то все воспринимают это как угрозу. А когда Байден спрашивает - "А вы кто тут вообще-то" то все понимают, что он забыл принять таблетки для улучшения памяти. Как говорится - почувствуйте разницу. )
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Ярик01
Ответ mr.snooker
Потому что он синяя второсортная мышь, а вот Ельцин оперировался во Франции, да и большинство скрепной Ылиты предпочитают забугорных лекарей😅 спортсмены тоже все летают лечить суставы/связки в Европу и предпочитают избегать великодержавных врачевателей. Совпадение?
В теме исключительно речь о Романцеве.
Надеюсь, к нему лично претензий нет, что не лицемерит в интервью?
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Уолтер Собчак
> "Ну я знаю, этих можно послать".
> "Мне что дворник, что президент — все обычные люди".

Ага, все люди обычные, но кого-то послать можно, а кого-то нельзя.
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Pigmalion
Ответ Вечно в бане
Насчет «сворованных» - вопрос очень спорный. Люди играли по правилам. Были правила честными - скорее нет. Были правила справедливыми - однозначно нет. Но они были такими. И отбирать у людей то, что задним числом объявили «ворованным» - беспредел. Это если говорить именно о деприватизации. А в случае с Юкосом, активы вообще поменяли одну большую шишку на другую, только новая шишка была кого надо шишка.
Ну так беспредел перекрыли другим беспределом. Бывает, зачем тут переживать?)

Какую судьбу активам Роттенбергов, Ковальчуков и т.д. желаете в пост-путинской России?
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Zubi
Ответ Вечно в бане
Да вы, батенька, коммунист? Все отнять, поделить, и деприватизировать? Действительно, что же плохого в том, что человека сажают в тюрьму, отбирают у него бизнес, а сам бизнес уходит «особам, приближенным к императору»?
А Ходорковского местное прогрессивное общество уже в порядочные бизнесмены записало
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