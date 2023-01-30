Романцев о Карпине и АФК: «Как тренер, понимаю Валерия – сам бы хоть в Африку поехал, лишь бы играть! Но Европа – это уровень, а Азия – темный лес»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Олег Романцев Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Олег Романцев считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию.

– Олег Иванович, вы негативно оценивали вероятный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Но у Валерия Карпина обратная позиция: «Лучше играть, чем не играть». Так как лучше поступить?

– Как тренер, я Валерия понимаю. На его месте сам бы хоть в Африку, хоть куда поехал – лишь бы играть! Любой матч международного уровня – проверка сборной и своей работы. Ведь ответы на все вопросы дает участие исключительно в официальных турнирах. Только в них растет команда и сам тренер. А Карпин живет футболом.

И все-таки я бы воздержался от перехода. Европа – это уровень, а Азия для нас – темный лес. Да и нет гарантий, что оттуда нас точно пустят на чемпионат мира. Так что остается только верить в светлое завтра, – сказал бывший тренер «Спартака».

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9 комментариев

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Владимир Молявин
Пускай РФС решает. Всё равно никто из нас ничего не решит. Перейдут в Азию - сборная там играть будет. Не перейдут - в Европе останемся.
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Светлана Агейкина
Романцев - про футбол чётко, а про политику, Левандовски, его счастье, что не понимает.
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poolshh
В чужой лес со своими бревнами не лезут
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-1
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Только Крылья
Ответ ТрактоПоктер
Завуалированно обезьянами назвал азиатов ....
Ты хоть знаешь, что это выражение означает? Завуалированный ты наш
+4
-1
+3
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ТрактоПоктер
Ответ Слава Филаткин
Темный лес))
Завуалированно обезьянами назвал азиатов ....
+1
-3
-2
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Wiley Fox
А карпин тренер, что ли?

Сам Романцев вне Спартака что показал без тамбовских и шишкановских за спиной?
+1
-7
-6
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Mazzari2.0
Да какая азия, ну это смешно. США просто истерят. Что не по ихнему вышло.
+2
-3
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LLiriKK
А каков уровень Карпина-тренера, чтобы воротить нос от АФК?
0
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Слава Филаткин
Темный лес))
+3
-2
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