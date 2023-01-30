Романцев о Карпине и АФК: «Как тренер, понимаю Валерия – сам бы хоть в Африку поехал, лишь бы играть! Но Европа – это уровень, а Азия – темный лес»

считает, что не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию.

– Олег Иванович, вы негативно оценивали вероятный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Но у обратная позиция: «Лучше играть, чем не играть». Так как лучше поступить?

– Как тренер, я Валерия понимаю. На его месте сам бы хоть в Африку, хоть куда поехал – лишь бы играть! Любой матч международного уровня – проверка сборной и своей работы. Ведь ответы на все вопросы дает участие исключительно в официальных турнирах. Только в них растет команда и сам тренер. А Карпин живет футболом.

И все-таки я бы воздержался от перехода. Европа – это уровень, а для нас – темный лес. Да и нет гарантий, что оттуда нас точно пустят на чемпионат мира. Так что остается только верить в светлое завтра, – сказал бывший тренер « ».