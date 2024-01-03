Фердинанд о Руни в «Бирмингеме»: «2 победы в 15 матчах – выиграно 13%. 20-е место вместо 6-го. Я говорил ему по телефону, что непросто приходить в клуб, когда ожидания высоки»

Рио Фердинанд отреагировал на увольнение Уэйна Руни из «Бирмингем Сити».

По словам 45-летнего англичанина, он предостерегал своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед», когда тот в октябре принимал команду, которой до этого руководил Джон Юстес.

«Уровни стресса сильно различаются. Такие парни хотят делать карьеру в футболе, а это трудно. Одно из ключевых слов, которые Уэйн использовал [в своем заявлении], – «время». У тренеров нет даже 13 недель, которых, по мнению Руни, недостаточно, чтобы оставить свой след в команде.

Мы все знаем, что не глуп. Он ориентируется на результат, и если посмотреть на факты, то речь о 2 победах в 15 матчах. Команда шла 6-й, а теперь она на 20-м месте. Доля побед составляет всего 13%, и это поражает.

Я полагаю, учитывая те разговоры, в которых он участвовал за кулисами и когда приходил туда, у него была уверенность, что независимо от результатов у него будет время. А вышло не так, и я видел видеонарезки, на которых было заметно, что болельщики «Бирмингема» во время игр были недовольны, не были счастливы.

Я изначально предполагал – и я говорил с Уэйном по телефону, когда он получил работу – я говорил ему тогда, что это трудное время, чтобы прийти в клуб, – когда ожидания высоки, и у них все хорошо, когда им нравится тренер.

Кажется, у болельщиков были хорошие отношения с тренером. Этим футболистам, видимо, нравился тренер, и они играли за него. В девяти случаях из десяти новый тренер заменяет того, у кого дела идут плохо. А в этом случае ситуация была иной, и Руни с самого начала был прижат к стене», – поделился мыслями .

Под руководством Руни команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

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