У Руни были проблемы с алкоголем в «МЮ» из-за популярности: «Я пил почти до потери сознания. Чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться»
Уэйн Руни признался, что в начале карьеры испытывал проблемы с алкоголем.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что пристрастился к выпивке из-за давления, связанного с популярностью.
«Мне было с кем поговорить, но я предпочел этого не делать. Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ»]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание.
Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться.
Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», – сказал главный тренер «Бирмингема» в подкасте The Total Sport.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Все-таки талант очень сильно решает в футболе.
Есть у меня знакомый, он топ-менеджер в одной из крупных московских компаний (мы просто друзья детства и он не отвернулся когда поднялся).
Так вот он вообще прям нередко может накидаться в дрова накануне важных встреч и заседаний в своей компании.
Но деньги и есть и у него рецепт прост: вызов бригады частной клиники, которые ставят ему живительные капельницы которые "прямотоком" пускают всё нужные микроэлементы в кровь в обход ЖКТ + немного кокса и он вообще как огурчик. Сам лично видел, офуел от быстрой смены внешнего вида от "полуовощ" до "ваще красавчик, в порядке".
Единственное я только не понял как он проблему перегара решает. На этот счёт как-то не успели пообщаться в те моменты.