У Руни были проблемы с алкоголем в «МЮ» из-за популярности: «Я пил почти до потери сознания. Чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип алкоголь и спорт Футбол

Уэйн Руни признался, что в начале карьеры испытывал проблемы с алкоголем.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что пристрастился к выпивке из-за давления, связанного с популярностью.

«Мне было с кем поговорить, но я предпочел этого не делать. Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было чуть за 20 [в период игры за «МЮ»]. Я пил почти до тех пор, пока не терял сознание.

Я не хотел находиться рядом с людьми, потому что иногда чувствовал себя неловко. Я чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться.

Когда ты не принимаешь помощь и советы от других, ты можешь оказаться в плохом положении, и я несколько лет с этим мирился. К счастью, теперь я не боюсь говорить с людьми о проблемах», – сказал главный тренер «Бирмингема» в подкасте The Total Sport.

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32 комментария

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Квадратное личико
Что за здоровье у него бычье, что он пил до потери пульса, а потом выходил на матчи и держал уровень столько лет.
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LaffyTaffy
И даже в таком состоянии унижал всю АПЛ и забивал фантастическими ножницами в ворота Сити.

Все-таки талант очень сильно решает в футболе.
+15
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Barsa1984
Бухать это вам не спорт..тут здоровье надо
+15
-3
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Бронислав Каминский
Ответ Квадратное личико
Что за здоровье у него бычье, что он пил до потери пульса, а потом выходил на матчи и держал уровень столько лет.
Пьют дорогой качественный алкоголь,с утра капельницы перед тренировками и вуаля
+7
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Покерный Футбол
Ответ Квадратное личико
Что за здоровье у него бычье, что он пил до потери пульса, а потом выходил на матчи и держал уровень столько лет.
Ну так это потом аукнется, пил-впахивал, организм работал на износ. В регионах мужики так же и работают, а потом до пенсии не доживают, к сожалению.
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Пользователь заблокирован
Поэтому и оскуфел рано, ещё 40 нет, а выглядит как дед
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Иванов Сергей
ещё один английский ал-каш 😁
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Великий Алонсо
Поэтому Руни и выглядит на 60, а Роналду свежий и молодой будто 25, хотя они ровесники.
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cbd62gnk8x
Ответ Квадратное личико
Что за здоровье у него бычье, что он пил до потери пульса, а потом выходил на матчи и держал уровень столько лет.
Бриташка…
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Montenegro Serbian
Ответ Бронислав Каминский
Пьют дорогой качественный алкоголь,с утра капельницы перед тренировками и вуаля
Кстати, капельницы ваще вещь.
Есть у меня знакомый, он топ-менеджер в одной из крупных московских компаний (мы просто друзья детства и он не отвернулся когда поднялся).
Так вот он вообще прям нередко может накидаться в дрова накануне важных встреч и заседаний в своей компании.
Но деньги и есть и у него рецепт прост: вызов бригады частной клиники, которые ставят ему живительные капельницы которые "прямотоком" пускают всё нужные микроэлементы в кровь в обход ЖКТ + немного кокса и он вообще как огурчик. Сам лично видел, офуел от быстрой смены внешнего вида от "полуовощ" до "ваще красавчик, в порядке".
Единственное я только не понял как он проблему перегара решает. На этот счёт как-то не успели пообщаться в те моменты.
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Дренажная вода 4
Ответ Montenegro Serbian
Кстати, капельницы ваще вещь. Есть у меня знакомый, он топ-менеджер в одной из крупных московских компаний (мы просто друзья детства и он не отвернулся когда поднялся). Так вот он вообще прям нередко может накидаться в дрова накануне важных встреч и заседаний в своей компании. Но деньги и есть и у него рецепт прост: вызов бригады частной клиники, которые ставят ему живительные капельницы которые "прямотоком" пускают всё нужные микроэлементы в кровь в обход ЖКТ + немного кокса и он вообще как огурчик. Сам лично видел, офуел от быстрой смены внешнего вида от "полуовощ" до "ваще красавчик, в порядке". Единственное я только не понял как он проблему перегара решает. На этот счёт как-то не успели пообщаться в те моменты.
С таким образом жизни сердце скоро умрет
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