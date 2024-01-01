У Руни в «Бирмингеме» 2 победы в 15 матчах. До прихода тренера клуб шел 6-м в Чемпионшипе, теперь – 20-й
Уэйн Руни показывает провальные результаты в «Бирмингеме».
Сегодня клуб из одноименного города разгромно проиграл «Лидсу» на выезде (0:3) в рамках Чемпионшипа.
Из 15 матчей во главе команды Руни выиграл лишь два: у «Кардиффа» (1:0) и у «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), занимающего 22-е место из 24 команд.
После прихода лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед» «Бирмингем» опустился с шестого места, позволяющего попасть в плей-офф Чемпионшипа, на 20-е. Команды с 22-го по 24-е место вылетают в Лигу 1.
До «Бирмингема» Руни тренировал американский «Ди Си Юнайтед».
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Анри, Лэмпард, Джеррард, Пипо Индзаги свежие примеры. В клуб попадает и Руни