У Руни в «Бирмингеме» 2 победы в 15 матчах. До прихода тренера клуб шел 6-м в Чемпионшипе, теперь – 20-й

Уэйн Руни показывает провальные результаты в «Бирмингеме».

Сегодня клуб из одноименного города разгромно проиграл « » на выезде (0:3) в рамках Чемпионшипа.

Из 15 матчей во главе команды выиграл лишь два: у «Кардиффа» (1:0) и у «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), занимающего 22-е место из 24 команд.

После прихода лучшего бомбардира в истории « » « » опустился с шестого места, позволяющего попасть в плей-офф Чемпионшипа, на 20-е. Команды с 22-го по 24-е место вылетают в Лигу 1.

До «Бирмингема» Руни тренировал американский «Ди Си Юнайтед».

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