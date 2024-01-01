У Руни в «Бирмингеме» 2 победы в 15 матчах. До прихода тренера клуб шел 6-м в Чемпионшипе, теперь – 20-й

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Бирмингем Лидс чемпионшип Футбол

Уэйн Руни показывает провальные результаты в «Бирмингеме».

Сегодня клуб из одноименного города разгромно проиграл «Лидсу» на выезде (0:3) в рамках Чемпионшипа.

Из 15 матчей во главе команды Руни выиграл лишь два: у «Кардиффа» (1:0) и у «Шеффилд Уэнсдей» (2:1), занимающего 22-е место из 24 команд.

После прихода лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед» «Бирмингем» опустился с шестого места, позволяющего попасть в плей-офф Чемпионшипа, на 20-е. Команды с 22-го по 24-е место вылетают в Лигу 1.

До «Бирмингема» Руни тренировал американский «Ди Си Юнайтед».

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55 комментариев
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Срочно в мю его
+89
-1
+88
Ответ Andrey Andreev
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
Мостовой
+56
-2
+54
Реклама Найка вспоминается, про Рибери на коне и Руни в вагончике
+43
-2
+41
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
+34
-3
+31
Ответ Andrey Andreev
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
Слиппи Джи!
+30
-12
+18
Хороший игрок - не всегда хороший тренер.

Анри, Лэмпард, Джеррард, Пипо Индзаги свежие примеры. В клуб попадает и Руни
+14
0
+14
Аж после целых 6 матчей в топ 6 были, считай, что вышли напрямую в АПЛ.
+12
-3
+9
Походу Руни пора понять, что тренер это другая работа, тут недостаточно сказать - я Руни, легенда футбола, играйте как я.
+9
0
+9
Люблю такие истории. Это сказ о том как не надо строить дела. Видите ли владельцам не нравилось, что команда играет осторожно от обороны. Теперь они надеюсь довольны.
+7
0
+7
Лучше бы в баре продолжал бухать, скуф
+12
-6
+6
Ответ Buharoid
Зидан так три ЛЧ выиграл в общем-то.
Ага, с топовым Роналду в команде, который на тот момент 6 раз подряд был лучшим бомбардиром сезона ЛЧ и до сих пор является номером 1 по голам и ассистам этого турнира
+10
-5
+5
Ответ Andrey Andreev
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
Невилл)
+5
-1
+4
Ответ dreamstep
Походу Руни пора понять, что тренер это другая работа, тут недостаточно сказать - я Руни, легенда футбола, играйте как я.
Зидан так три ЛЧ выиграл в общем-то.
+11
-7
+4
Ответ Andrey Andreev
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
Лэмпард тут при чем. Он отлично работал с Дерби, да и в Челси в первый заход выступал всяко лучше последующих почеттин и поттеров.
+9
-5
+4
Ответ Andrey Andreev
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
Из этих троих Лэмпард наиболее вразумителен, как тренер
+2
0
+2
Мостовому покажите новость. Хороший игрок не равно хороший тренер.
+2
0
+2
Не красивый физрук!
+2
-1
+1
Физрук детектед!
+1
0
+1
🤣🤣🪦
+1
0
+1
Ответ S100 Winner
Ага, с топовым Роналду в команде, который на тот момент 6 раз подряд был лучшим бомбардиром сезона ЛЧ и до сих пор является номером 1 по голам и ассистам этого турнира
Ну суть не меняется - именно тренерские скиллы у Зидана на нуле, но три чашки захапал.
+3
-2
+1
О таких говорят: тренер от бога.
+1
0
+1
Ответ Andrey Andreev
Интересно, кто круче: Руни, Лэмпард или Анри?
Лэмпс в чемпионшипе с Дерби норм был. Да и в Челси в первом приходе было намного лучше Анри и Руни
+1
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"физрук"
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Загадка, зачем их руководство уволило тренера при котором команда была на 6 месте?
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явно не саф
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Синька - зло.
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Ответ arustanjan@icloud.com
Собственно плюс минус про это говорят темнокожие тренеры, которым и шанса не дают, Руни хоронит один клуб за другим, но очередь за ним заканчивается) Лемпарду дали дважды организовать развал и до развал Челси)
Ну опустил бы к зоне вылета темнокожий тренер Бирмингем, тогда бы ныли о том, что темнокожие тренеры тренировать не умеют))))
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Ответ Георгий Михеев
Пиппо нормальный тренер, Серию Б выиграл.
Упустил, но вначале карьеры был, как Зеедорф
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Тот случай, когда тренер и клуб нашли друг друга
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А причем тут Роналду?
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