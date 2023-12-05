Уэйн Руни: «Некоторым футболистам «Бирмингема» нужно отрастить пару яиц. Появляясь перед болельщиками, они становятся совершенно другими игроками»

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип Футбол

Уэйн Руни упрекнул игроков «Бирмингема» в недостатке характера.

«Бирмингем» сыграл вничью с «Ротерхэмом» (0:0) в матче 19-го тура Чемпионшипа.

«Думаю, что некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц.

Наблюдаю за тем, что игроки делают на тренировках, но когда они появляются на матче перед болельщиками, то становятся совершенно другими игроками, другими людьми.

Это футбол. Вы будете играть перед болельщиками, где бы это ни происходило.

Что-то показывать на тренировочном поле – это нормально, но это нужно использовать и в матчах», – сказал главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни.

«Бирмингем» находится на 15-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

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3 комментария
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Зачем им по 4 кохонес?
+4
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+4
Автор - Никита Надёжин. Ему бы грамотности отрАстить.
+4
0
+4
не будет из него тренера
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