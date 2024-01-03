Руни об увольнении из «Бирмингема», упавшего на 20-е место в Чемпионшипе: «Время – самое ценное для тренера. 13 недель недостаточно для изменений»

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип Том Брэди Футбол

Уэйн Руни прокомментировал отставку с поста главного тренера «Бирмингема».

«Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность возглавлять «Бирмингем Сити» и за поддержку, которую все они оказали мне во время моего короткого периода работы в клубе.

Футбол – это бизнес, основанный на результатах, и я признаю, что они не достигали того уровня, которого я хотел. Однако наибольшую ценность для тренера представляет время, и я не считаю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть изменения, которые были нужны нам.

На личном уровне мне потребуется кое-какое время, чтобы преодолеть эту неудачу.

Я занимаюсь профессиональным футболом в качестве игрока или тренера с 16 лет. Теперь я планирую провести некоторое время со своей семьей, готовясь к следующей возможности на своем пути в качестве тренера.

В завершение я желаю «Бирмингем Сити» и его владельцам всего наилучшего в реализации их амбиций», – отреагировал на сложившуюся ситуацию 38-летний англичанин.

Руни был назначен главным тренером в октябре, под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

Руни выгнали из «Бирмингема». Худший в лиге за свои три месяца: рухнул на 20-е место из топ-6

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30 комментариев
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Ну как это недостаточно? Опустить команду на 14 позиций до последнего места - вполне себе изменения)
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+50
Так если шли 6ми, а теперь 20е, значит изменения были не те, которые нужны, Уэйн? 🤨
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+28
13 недель достаточно было для разрушения)
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+15
Ответ Overkiller
Ну как это недостаточно? Опустить команду на 14 позиций до последнего места - вполне себе изменения)
Поправочка, ещё не последнее место, в Чемпионшипе 24 команды. Про это, видимо, Руни и говорит, не дали довести дело до конца, ибо пропустить вперёд абсолютно мертвый последний Ротэрхэм это действительно было бы достижение, у них за последние 15 матчей лишь 2 победы, как, впрочем, и у Руни в Бирмингеме
+14
0
+14
Хотел ещё время, штоб вывести Бирмингем в третий по силе дивизион Англии.
+6
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+6
Мужик, ты серьезно? Никто не даст тебе вылететь ради «изменений». Упасть на 3-5 мест, все бы поняли, но вылет из лиги не стоит таких изменений.
+5
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+5
Ташуева в Бирмингем!
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Главное - если он умеет чеканить, то он лучший вариант для Спартака.
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+2
А я верю в Руни, все получится.
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Ответ Надоело париться в бане
Поправочка, ещё не последнее место, в Чемпионшипе 24 команды. Про это, видимо, Руни и говорит, не дали довести дело до конца, ибо пропустить вперёд абсолютно мертвый последний Ротэрхэм это действительно было бы достижение, у них за последние 15 матчей лишь 2 победы, как, впрочем, и у Руни в Бирмингеме
Если брать в расчет только период работы Руни в клубе, то Бирмингем - худшая команда чемпионшип на этом отрезке.
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+1
Ответ corazn blanco
Он видимо стремился к 24-му месту, отсюда и столько сожаления в его интервью. А вообще владельцы Бирмингема главное враги команды, уже не в первых раз увольняют тренера который идет в зоне плэй-офф и назначают тренера без опыта, который опускает команду на самое дно.
Ложь - опыт у него имеется!
Работал в двух сезонах у Баранов !
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Ответ Eric_Cartman
Так если шли 6ми, а теперь 20е, значит изменения были не те, которые нужны, Уэйн? 🤨
Те самые !
Просто не успел довести начатое до конца !
Дерби Каунти отправил из Чемпионшипа в Первую лигу, а здесь просто не дали достаточно времени !
Давайте посочувствуем Руни !
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Ответ Надоело париться в бане
Поправочка, ещё не последнее место, в Чемпионшипе 24 команды. Про это, видимо, Руни и говорит, не дали довести дело до конца, ибо пропустить вперёд абсолютно мертвый последний Ротэрхэм это действительно было бы достижение, у них за последние 15 матчей лишь 2 победы, как, впрочем, и у Руни в Бирмингеме
😁😁😁😁😁
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Еще как достаточно. Дайте Шону Дайчу 40 минут, и любая команда заиграет в его стиле. А тут 3 месяца мало🤨
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Коучи, такие коучи…
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Дали бы 25 недель, вылетел бы в Лигу 1.
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вспомнит молодость - уйдёт в запой
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Может стоит съездить в Италию или Испанию, на повышение тренерской квалификации....
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заРуинил такой клуб...
Поделом, что дети не знают кто ты такой...
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За 13 недель с 6 на 20 место. Руни, куда ещё тебе время давать? Можно конечно в МЮ и там можно почудить немножечко
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38 лет, еще играть можно, что и доказано некоторыми игроками, какой с него тренер
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Такое интервью даст Царь через некоторое время.
Правда, оно будет покруче)
Есть тренеры, у которых сходу срастается, а есть те, кто проходят тернистый путь к вершинам.
Руни по любому легенда МЮ!
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Физрук есть физрук
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