Руни об увольнении из «Бирмингема», упавшего на 20-е место в Чемпионшипе: «Время – самое ценное для тренера. 13 недель недостаточно для изменений»

Уэйн Руни прокомментировал отставку с поста главного тренера «Бирмингема».

«Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность возглавлять «Бирмингем Сити» и за поддержку, которую все они оказали мне во время моего короткого периода работы в клубе.

Футбол – это бизнес, основанный на результатах, и я признаю, что они не достигали того уровня, которого я хотел. Однако наибольшую ценность для тренера представляет время, и я не считаю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть изменения, которые были нужны нам.

На личном уровне мне потребуется кое-какое время, чтобы преодолеть эту неудачу.

Я занимаюсь профессиональным футболом в качестве игрока или тренера с 16 лет. Теперь я планирую провести некоторое время со своей семьей, готовясь к следующей возможности на своем пути в качестве тренера.

В завершение я желаю «Бирмингем Сити» и его владельцам всего наилучшего в реализации их амбиций», – отреагировал на сложившуюся ситуацию 38-летний англичанин.

Руни был назначен главным тренером в октябре, под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

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