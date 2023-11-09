Руни не нравится, что из-за смартфонов и соцсетей игроки меньше общаются на поле: «Чем больше говоришь, тем больше помогаешь партнеру. Так устроен футбол»

Уэйн Руни считает, что развитие технологий влияет на поведение игроков на поле.

«Я постоянно говорю об этом с игроками – о коммуникации. Не только у нас, но и в любой другой команде вы видите, что на поле не хватает разговоров и взаимопомощи.

Сколько времени люди проводят с телефонами, в соцсетях... Легко вести беседу по телефону, на всех этих платформах, в то время как самое важное – говорить с людьми лицом к лицу. Конечно, ситуация на поле изменилась за последние годы, никаких сомнений.

Я пытаюсь заставить игроков больше общаться. Чем больше ты говоришь, тем больше помогаешь партнеру по команде, заставляешь его проснуться.

Если ты защитник, то должен разговаривать с хавбеками, просить их сместиться левее, правее, пойти на мяч. Если ты полузащитник, то должен разговаривать с игроками линии атаки, это помогает партнерам. Так устроен футбол, так всегда и было», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!