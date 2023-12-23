Аталь, выложивший видео про «черный день для евреев»: «Я не совершил ничего серьезного, просто хотел выразить солидарность с палестинским народом»
Юсеф Аталь считает, что не заслужил обвинений в антисемитизме.
В октябре после обострения палестино-израильского конфликта 27-летний футболист сборной Алжира выложил видео, в котором призывают к организации «черного дня для евреев», но вскоре удалил пост и извинился, однако прокуратура начала расследование. «Ницца» отстранила Аталя, а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.
24 ноября игрок был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Сообщалось, что ему грозит до года тюрьмы. В дальнейшем футболист вышел под залог.
Прибыв в Алжир, Аталь рассказал о своей реакции на происходящее.
«Я получил много сообщений от алжирского народа. Это придало мне сил.
Я не волнуюсь, потому что не совершил ничего серьезного. Я просто хотел выразить солидарность с палестинским народом», – заявил игрок «Ниццы».
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