«Челси» начал переговоры по Тодибо. Защитнику нравится «Тоттенхэм», «Ницца» не хочет продавать игрока зимой (Foot Mercato)
«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются игроком «Ниццы» Тодибо.
Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «синие» начали переговоры с целью подписания 24-летнего защитника. «Челси» хочет оформить переход Тодибо уже в январское трансферное окно. Этот футболист высоко котируется в шорт-листе клуба.
Весьма конкретную заинтересованность в Тодибо ранее выражал «Тоттенхэм». Защитнику нравится проект, представленный этим клубом.
Француз также остается в списке потенциальных новичков «Манчестер Юнайтед».
«Ницца» не намерена продавать футболиста в январе.
Подробную статистику Жан-Клера Тодибо можно посмотреть здесь.
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