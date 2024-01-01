«Челси» начал переговоры по Тодибо. Защитнику нравится «Тоттенхэм», «Ницца» не хочет продавать игрока зимой (Foot Mercato)

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Жан-Клер Тодибо Футбол

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются игроком «Ниццы» Тодибо.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «синие» начали переговоры с целью подписания 24-летнего защитника. «Челси» хочет оформить переход Тодибо уже в январское трансферное окно. Этот футболист высоко котируется в шорт-листе клуба.

Весьма конкретную заинтересованность в Тодибо ранее выражал «Тоттенхэм». Защитнику нравится проект, представленный этим клубом.

Француз также остается в списке потенциальных новичков «Манчестер Юнайтед».

«Ницца» не намерена продавать футболиста в январе.

Подробную статистику Жан-Клера Тодибо можно посмотреть здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Нголо Щербатски
Тоттенхэм в ближайшие годы будет привлекателен более чем Челси, МЮ, МС. Уже покупают Драгузина лучшего цз Серии А за копейки. Браво скаутинг Тоттенхэма. А Тодибо лучше 100 раз подумать. Либо перейтт в династию Постекоглу либо в миллиардник
Для династии надо хоть что-то выиграть, для начала :)
+21
-2
+19
Ответ Нголо Щербатски
Тоттенхэм в ближайшие годы будет привлекателен более чем Челси, МЮ, МС. Уже покупают Драгузина лучшего цз Серии А за копейки. Браво скаутинг Тоттенхэма. А Тодибо лучше 100 раз подумать. Либо перейтт в династию Постекоглу либо в миллиардник
ого, полдня прошло, а до сих пор не протрезвел)
+14
-2
+12
Для чего? Мало что ль французских брёвен Фофаны, Дисасси и Бадьяшилье, от которых толку нет. 🤭
+8
-1
+7
Хотят ещё игроков, а нынешних куда?
+7
-1
+6
Ответ Сергей Кайзер
Силва в Бразилию, Фофана возможно закончился.
Лучше бы дали шанс своим воспитанникам типа Хамфриса и Гилкриста, чем очередное французское бревно за кучу денег, коих и сейчас достаточно. Тем более, есть удачные кейсы того, почему нужно дать шанс воспитанникам, в лице Томори и Геи.
+4
-1
+3
Ответ TravenS
ого, полдня прошло, а до сих пор не протрезвел)
🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Тодибо топарь, но в нынешнем Челси не хватает звёзд-лидеров, ну не сложится у команды, где вождь атаки Стерлинг, прости Господи
+3
-2
+1
Мне кажется, что Тодибо в январе перейдет в МЮ. Дядя Джим переложит денежки из своего одного кармана в другой))
0
0
0
Ответ deadjoker
Для династии надо хоть что-то выиграть, для начала :)
Ну он же выиграл 3 подряд награду Тренера месяца)))
+1
-1
0
Ответ Акира_1
Для чего? Мало что ль французских брёвен Фофаны, Дисасси и Бадьяшилье, от которых толку нет. 🤭
Дисаси разве что-то показывал в Монако? хз зачем его взяли
0
0
0
Ответ Сослан Бедоев
Тодибо топарь, но в нынешнем Челси не хватает звёзд-лидеров, ну не сложится у команды, где вождь атаки Стерлинг, прости Господи
о да, ноунейм Тодибо будет лидером в Челси, лол
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий