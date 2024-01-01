«Челси» начал переговоры по Тодибо. Защитнику нравится «Тоттенхэм», «Ницца» не хочет продавать игрока зимой (Foot Mercato)

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются игроком «Ниццы» Тодибо.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, «синие» начали переговоры с целью подписания 24-летнего защитника. « » хочет оформить переход Тодибо уже в январское трансферное окно. Этот футболист высоко котируется в шорт-листе клуба.

Весьма конкретную заинтересованность в Тодибо ранее выражал « ». Защитнику нравится проект, представленный этим клубом.

Француз также остается в списке потенциальных новичков « ».

« » не намерена продавать футболиста в январе.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам