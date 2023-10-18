«Ницца» отстранила Аталя за пост с призывом к «черному дню для евреев»: «Мир должен преобладать над другими соображениями»

«Ницца» наказала Юсефа Аталя за пост с призывом к «черному дню для евреев».

27-летний защитник сборной Алжира на фоне конфликта Израиля и Палестины выложил в соцсети видео, в котором призывают к «черному дню для евреев», вскоре он удалил пост.

Мэр Ниццы призвал игрока извиниться и осудить «террористов ХАМАС». Аталь принес извинения. Прокуратура начала расследование, игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.

«По возвращении из сборной , где он находился с 9 октября, руководители клуба встретились и поговорили с Юсефом Аталем.

Мы понимаем, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию, и принес письменные и публичные извинения.

Однако, учитывая характер опубликованной записи и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку предварительные дисциплинарные санкции – до тех, которые могут быть приняты спортивными и судебными органами.

Таким образом, клуб решил отстранить до дальнейшего уведомления.

Мы бы хотели подчеркнуть, что репутация и единство «Ниццы» – результат поведения всех сотрудников клуба, которые должны соответствовать ценностям, отстаиваемым нами. Как и в прошлую пятницу, мы напоминаем – мы за то, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями», – сказано в заявлении клуба Лиги 1.

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