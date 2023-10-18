«Ницца» отстранила Аталя за пост с призывом к «черному дню для евреев»: «Мир должен преобладать над другими соображениями»

Теги Ницца лига 1 Франция сборная Алжира по футболу Политика Юсеф Аталь Футбол

«Ницца» наказала Юсефа Аталя за пост с призывом к «черному дню для евреев».

27-летний защитник сборной Алжира на фоне конфликта Израиля и Палестины выложил в соцсети видео, в котором призывают к «черному дню для евреев», вскоре он удалил пост.

Мэр Ниццы призвал игрока извиниться и осудить «террористов ХАМАС». Аталь принес извинения. Прокуратура начала расследование, игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.

«По возвращении из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, руководители клуба встретились и поговорили с Юсефом Аталем.

Мы понимаем, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию, и принес письменные и публичные извинения.

Однако, учитывая характер опубликованной записи и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку предварительные дисциплинарные санкции – до тех, которые могут быть приняты спортивными и судебными органами.

Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Аталя до дальнейшего уведомления.

Мы бы хотели подчеркнуть, что репутация и единство «Ниццы» – результат поведения всех сотрудников клуба, которые должны соответствовать ценностям, отстаиваемым нами. Как и в прошлую пятницу, мы напоминаем – мы за то, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями», – сказано в заявлении клуба Лиги 1.

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73 комментария

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Сергей Логинов
Призыв к «чëрному дню для евреев» - это у местных свободой слова называется
+87
-13
+74
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Никита Алексеев
Нормально парень сам себя закопал
+74
-3
+71
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ApXuMaHqPuT
Теперь Юсеф может поехать в Палестину и помочь делом братьям по вере - в инсте видосики выкладывать каждый может😐
+55
-1
+54
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Stewart D.
за такое надо пожизненно отстранять не зависимо от внешних новостей
+29
-2
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Футбол_это_жизнь
Так жду когда боты начнут оправдывать и этот призыв)))
+26
-1
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Александр Калачев
Ответ mootoo
Комментарий удален модератором
Конечно, ведь это ракета Палестины
+39
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Kappa Pride
Ответ Александр Кот
Комментарий скрыт
я ещё понимаю это писать про других, но тут чел призывал к еврейским чисткам
+29
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Поцелуй Оздоева
Ответ Александр Кот
Комментарий скрыт
Ну иди призови устроить черный день мусульман на территории РФ - посмотрим, как быстро ты поедешь извиняться дон
+23
-5
+18
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DrDro
Ответ dimitrii63
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Вы, видимо, не в ту ветку залетели, борец за идею.
+19
-1
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DrDro
Ответ dimitrii63
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еще и коммент отредачил, сорванец
+11
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Filipp Gorski
Религиозные маньяки
+11
-1
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Evgeny Trifonov
Ответ Александр Калачев
Конечно, ведь это ракета Палестины
Классика, они сами себя бомбят. Где-то я уже это слышал
+14
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Алксандр Гадюшкин
Ответ mootoo
Комментарий удален модератором
А где докозательства что это Израиль? Почему именно они должны доказать свою непричастность? Хотя вам их и не надо, свою сторону вы выбрали
+18
-11
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Гриззли
Ответ Пикачу82
Комментарий скрыт
При чем здесь демократия и публичный призыв убивать евреев? За такое могут и дело завести. Пусть спасибо скажет, что только отстранили, а не забанили пожизненно.
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Сергей Максимюк
правильно. а всем кто говорит про "демократию" я бы посмотрел как вы реагировали, если бы этот чел сказал про "черный день для русских"
+11
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DrDro
Ответ dimitrii63
сие не есть нарушение, такие как ты удаляют, когда минуса пошли
Как скажешь)
Ну я хоть не сую везде флуд про украинцев.
+6
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Andrew Weird
Ответ Никита Алексеев
Нормально парень сам себя закопал
А может его сейчас в саудовскую Лигу заберут?
+7
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David Rigert
если идейный,то пусть в чемпионате Палестины играет. там евреев нет. в отличие от Серии А. интересно, как они отреагировали.
+5
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arspurs9
Ответ kaka10
Комментарий удален модератором
Справедливости ради, ты сейчас описал добрую треть политиков) Разница в том, что одно закончили спортивную карьеру, другие нет
+5
-1
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Zlodimir
Иногда стоит не давать эмоциям собой овладеть, вдумываться в то, что ты хочешь сказать и показать другим, даже если ты футболист и в голове твоей «опилки».
+4
0
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mootoo
Ответ Александр Калачев
Конечно, ведь это ракета Палестины
Зеленский уже научил что говорить походу))
+9
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tyrsports
Ответ Сергей Максимюк
правильно. а всем кто говорит про "демократию" я бы посмотрел как вы реагировали, если бы этот чел сказал про "черный день для русских"
За такое высказывание его бы слегка пожурили. Максимум
+3
-1
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Geronimo Good
НУ и правильно сделали.
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zzzeeerrrooo
Ответ Felp
У кого у местных?
Местных моджахедов
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Желько Ражнатович
Ответ Александр Кот
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А в чем, простите, тут нарушение свободы слова?
Игрока отстранили за то, что он как представитель клуба высказывает мнение, которое противоречит позиции клуба. Право игрока на собственные убеждения и их высказывание никак не отменяет аналогичные права других людей и организаций. Особенно тех, от имени которых он выступает в публичном поле.

Если проще: игрок может разорвать контракт и в дальнейшем говорить то, что ему вздумается (и самостоятельно разбираться с последствиями).
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