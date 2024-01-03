«Краснодар» хочет подписать форварда «Тальерес» Бустоса. Он принадлежал «Ман Сити» ранее

Президент «Тальерес» заявил, что «Краснодар» хочет подписать форварда Бустоса.

Андрес Фасси рассказал об интересе «быков» к 25-летнему нападающему Науэлю Бустосу.

«Никакого решения по трансферу Бустоса пока нет. «Краснодар» хочет осуществить его трансфер, но мы попросили их сделать официальный запрос от клуба к клубу. По возвращении в Кордову я определюсь с Науэлем», – заявил руководитель аргентинского клуба.

Об интересе «Краснодара» к Бустосу уже сообщалось в 2020 году.

В 2020-2023 годах воспитанник «Тальерес» принадлежал «Манчестер Сити». «Горожане» на правах аренды отдавали Бустоса «Жироне», «Сан-Паулу» и его родному клубу. В 2023-м футболист окончательно вернулся в «Тальерес» в качестве свободного агента.

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