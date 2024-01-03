«Краснодар» хочет подписать форварда «Тальерес» Бустоса. Он принадлежал «Ман Сити» ранее

Теги премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Краснодар Тальерес Науэль Бустос Футбол

Президент «Тальерес» заявил, что «Краснодар» хочет подписать форварда Бустоса.

Андрес Фасси рассказал об интересе «быков» к 25-летнему нападающему Науэлю Бустосу.

«Никакого решения по трансферу Бустоса пока нет. «Краснодар» хочет осуществить его трансфер, но мы попросили их сделать официальный запрос от клуба к клубу. По возвращении в Кордову я определюсь с Науэлем», – заявил руководитель аргентинского клуба.

Об интересе «Краснодара» к Бустосу уже сообщалось в 2020 году.

В 2020-2023 годах воспитанник «Тальерес» принадлежал «Манчестер Сити». «Горожане» на правах аренды отдавали Бустоса «Жироне», «Сан-Паулу» и его родному клубу. В 2023-м футболист окончательно вернулся в «Тальерес» в качестве свободного агента.

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12 комментариев
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Ответ Sergey Bulaev
а воспитанники будут?
Кокшаров,Волков,Сафонов,Чернов,Сперцян,Агкацев мало? У кого 4-5 воспитаников в основе играет?
+15
-3
+12
Усиление необходимо, чемпионство близко как никогда
+11
-4
+7
Ответ Sergey Bulaev
а воспитанники будут?
под каждым постом писать будешь?
+7
-2
+5
Ответ Причёска Бэйла
Отрыв в 2 очка, а «чемпионство близко как никогда»?😁
Ну так оно никогда так близко не было, все верно
+3
-1
+2
Ответ Axmat Cecenov
Кокшаров,Волков,Сафонов,Чернов,Сперцян,Агкацев мало? У кого 4-5 воспитаников в основе играет?
Сафонов, Арутюнян, Сперцян, Кокшаров, Агкацев, Черников, Волков, Голиков, Пузанов, Грайворонский, Сафронов, Кутовой, Пивоваров, Кучугура, Жилкин и т.д., и ещё воспитанники которые ушли из клуба: Фомин, Жигулев, Уткин, Комличенко, Игнатьев, Шапи, Бородин, Литвинов, Манелов, Исаченко, Якимов, Матцукатов, Гогличидзе, Онугха, Голубев...вот, как-то так!
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+2
Ответ Axmat Cecenov
Кокшаров,Волков,Сафонов,Чернов,Сперцян,Агкацев мало? У кого 4-5 воспитаников в основе играет?
У Динамо!
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