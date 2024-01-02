Андрей Лунев назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Бывший вратарь петербургской команды, выступающий сейчас в Азербайджане за « », высказался о положении дел в Мир Премьер-лиге.

«В «Зените» достаточно квалифицированных футболистов и помимо . Поэтому некорректно говорить о его уходе как о причине спада команды. Я много слышал об этом, но у меня это вызывает только улыбку. Малком – классный футболист, который помогал, решал эпизоды, но это не тот игрок, на котором строится игра. Помимо него в « » хватает реально хороших футболистов. Так что его уход – не причина спада.

Есть объективные моменты – соперники также ведут работу на трансферном рынке, происходит смена тренеров и философий, как в « ». С их условиями для подготовки и имеющимся составом было вполне предсказуемо, что команда покажет такой результат.

Я не сказал бы, что в Премьер-лиге произошли какие-то сюрпризы, но для меня «Зенит» все равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты. Впрочем, весной мы увидим, кто и что из себя представляет», – сказал .

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

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