«Краснодар» готов предложить 7 млн евро за 22-летнего аргентинского форварда Бустоса

Нападающий «Тальерес» сменит команду.

Об этом сообщил президент аргентинского клуба, добавив, что футболистом интересуются в Европе.

По данным Mundo D, 22-летний форвард попал в сферу интересов .

Российский клуб готов предложить за Бустоса 7 миллионов евро. «Тальерес» хотел бы получить не менее 10 миллионов, опция выкупа игрока составляет 18 миллионов.

В прошлом сезоне Бустос провел 20 матчей за в чемпионате Аргентины, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Его статистика – здесь.