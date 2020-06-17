«Краснодар» готов предложить 7 млн евро за 22-летнего аргентинского форварда Бустоса

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Нападающий «Тальерес» Науэль Бустос сменит команду.

Об этом сообщил президент аргентинского клуба, добавив, что футболистом интересуются в Европе. 

По данным Mundo D, 22-летний форвард попал в сферу интересов «Краснодара».

Российский клуб готов предложить за Бустоса 7 миллионов евро. «Тальерес» хотел бы получить не менее 10 миллионов, опция выкупа игрока составляет 18 миллионов. 

В прошлом сезоне Бустос провел 20 матчей за «Тальерес» в чемпионате Аргентины, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Его статистика – здесь.

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