Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заинтересовал клубы из ОАЭ.

По информации «РБ Спорт», 30-летний нападающий попал в сферу интересов клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро.

«Краснодар» не намерен отпускать форварда этой зимой. Контракт, связывающий колумбийца с клубом, рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне забил 11 голов, проведя в общей сложности 20 матчей в Мир Премьер-лиге и Фонбет Кубке России. Он является лучшим бомбардиров «быков» в обоих турнирах.

После 18 проведенных туров « » лидирует в Мир , опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

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