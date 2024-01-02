Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба интересен клубам из ОАЭ. Сумма трансфера может составить 10-12 млн евро, «быки» не хотят отпускать форварда зимой
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заинтересовал клубы из ОАЭ.
По информации «РБ Спорт», 30-летний нападающий попал в сферу интересов клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро.
«Краснодар» не намерен отпускать форварда этой зимой. Контракт, связывающий колумбийца с клубом, рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне Кордоба забил 11 голов, проведя в общей сложности 20 матчей в Мир Премьер-лиге и Фонбет Кубке России. Он является лучшим бомбардиров «быков» в обоих турнирах.
После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в Мир РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам