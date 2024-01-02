Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба интересен клубам из ОАЭ. Сумма трансфера может составить 10-12 млн евро, «быки» не хотят отпускать форварда зимой

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Краснодар Джон Кордоба Футбол

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заинтересовал клубы из ОАЭ.

По информации «РБ Спорт», 30-летний нападающий попал в сферу интересов клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро.

«Краснодар» не намерен отпускать форварда этой зимой. Контракт, связывающий колумбийца с клубом, рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Кордоба забил 11 голов, проведя в общей сложности 20 матчей в Мир Премьер-лиге и Фонбет Кубке России. Он является лучшим бомбардиров «быков» в обоих турнирах.

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в Мир РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

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3 комментария
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10-12 млн — деньги, конечно, хорошие, но за Кордобу........Здесь Краснодар чемпионством рискует.
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Никто его сейчас не отпустит.Контракт действует,команда борется за чемпионство,игрок лучший бомбардир команды.
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Если доедут до чемпионства, то его и не зимой лучше бы не отпускать Краснодару
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