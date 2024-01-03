«Краснодару» интересен вингер бразильского клуба «Баия» Биэл. У него 5+1 в 25 матчах
«Краснодар» интересуется вингером бразильского клуба «Баия» Биэлом.
В агентстве Promanager подтвердили эту информацию: «Это правда».
В 25 матчах минувшего чемпионата Бразилии на счету 22-летнего бразильца 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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