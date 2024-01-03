«Краснодару» интересен вингер бразильского клуба «Баия» Биэл. У него 5+1 в 25 матчах

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«Краснодар» интересуется вингером бразильского клуба «Баия» Биэлом.

В агентстве Promanager подтвердили эту информацию: «Это правда».

В 25 матчах минувшего чемпионата Бразилии на счету 22-летнего бразильца 5 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария
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Для начала сохраните в команде Сперцяна, Кордобу, Алонсо и других лидеров, а уж потом думайте о приобретении новых игроков.
Удачи в Новом 2024 году и без травм! Вперёд Быки!
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а где воспитанники?
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Ответ Sergey Bulaev
а где воспитанники?
В Зените играют.
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Ответ Sergey Bulaev
а где воспитанники?
Сафонов, Черников, Волков, Сперцян - это игроки основы... Акгацев, Арутюнян, Кокшаров - на банке... Они играют либо в лиге, либо в кубке, 7 воспитанников разве мало?
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