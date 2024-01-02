Массимо Каррера: «Краснодар» – главный претендент на чемпионство. Ивич построил хорошую команду»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера выделил «Краснодар» в качестве претендента на чемпионство.

Бывший главный тренер «Спартака» оценил положение дел в Мир Премьер-лиге.

«Краснодар» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. Они способны это сделать. Ивич построил хорошую команду», – сказал 59-летний итальянец.

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

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2 комментария
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Буду рад, если чемпионат выиграет Краснодар.
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