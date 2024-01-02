Массимо Каррера выделил «Краснодар» в качестве претендента на чемпионство.

Бывший главный тренер «Спартака» оценил положение дел в Мир Премьер-лиге.

«Краснодар» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне . Они способны это сделать. Ивич построил хорошую команду», – сказал 59-летний итальянец.

После 18 проведенных туров « » лидирует в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам