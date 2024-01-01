«Краснодар» попытается навязать борьбу, но «Зенит» останется чемпионом». Канчельскис об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Краснодар Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис предположил, что «Краснодар» не отнимет титул у «Зенита».

«Открытием года для меня стал «Краснодар». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как это открытие будет действовать дальше.

Конечно, они попытаются навязать борьбу «Зениту», но, думаю, «Зенит» останется чемпионом», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс», подводя итоги 2023 года.

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2 комментария
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Поживем - увидим. Зениту - победы! Всем клубам (включая Зенит, разумеется) - хорошей игры ;)
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Очень хотелось бы чтоб Краснодар все же стал чемпионом, слишком много Галицкий сделал для футбола и клуба, города... Просто хочется чтоб он увидел это чемпионство.
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