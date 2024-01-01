«Краснодар» попытается навязать борьбу, но «Зенит» останется чемпионом». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис предположил, что «Краснодар» не отнимет титул у «Зенита».

«Открытием года для меня стал « ». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как это открытие будет действовать дальше.

Конечно, они попытаются навязать борьбу «Зениту», но, думаю, « » останется чемпионом», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Рейнджерс», подводя итоги 2023 года.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам