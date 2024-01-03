Торрес, Пато и Куадрадо – худшие зимние трансферы «Челси» по версии ESPN, Жиру, Иванович и Матич – лучшие

Переход Фернандо Торреса признан худшим зимним трансфером в истории «Челси».

Лондонский клуб приобрел нападающего в январе 2011 года. « » купил испанца у «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов. По версии ESPN, это был худший зимний трансфер в истории «синих».

Тройка худших трансферов выглядит так:

1. – из « » за 50 миллионов фунтов в январе 2011-го;

2. – аренда из «Коринтианс» в январе 2016-го;

3. – из «Фиорентины» за 23,3 миллиона фунтов в феврале 2015-го.

Рейтинг лучших трансферов выглядит так:

1. Оливье Жиру – из «Арсенала» за 18 миллионов фунтов в январе 2018-го;

2. Бранислав Иванович – из «Локомотива» за 9,7 миллиона фунтов в январе 2008-го;

3. Неманя Матич – из «Бенфики» за 21 миллион в январе 2014-го.

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