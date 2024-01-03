Торрес, Пато и Куадрадо – худшие зимние трансферы «Челси» по версии ESPN, Жиру, Иванович и Матич – лучшие
Переход Фернандо Торреса признан худшим зимним трансфером в истории «Челси».
Лондонский клуб приобрел нападающего в январе 2011 года. «Челси» купил испанца у «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов. По версии ESPN, это был худший зимний трансфер в истории «синих».
Тройка худших трансферов выглядит так:
1. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов в январе 2011-го;
2. Алешандре Пато – аренда из «Коринтианс» в январе 2016-го;
3. Хуан Куадрадо – из «Фиорентины» за 23,3 миллиона фунтов в феврале 2015-го.
Рейтинг лучших трансферов выглядит так:
1. Оливье Жиру – из «Арсенала» за 18 миллионов фунтов в январе 2018-го;
2. Бранислав Иванович – из «Локомотива» за 9,7 миллиона фунтов в январе 2008-го;
3. Неманя Матич – из «Бенфики» за 21 миллион в январе 2014-го.
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В ESPN то ли шизиков начали нанимать, то ли просто людей, которые в футболе не разбираются.
Он что-то решал этот гол? Без него Челси не прошел бы? Конечно Барса могла и забить за пару оставшихся минут, но если бы у бабушки были яйца. Гол Торреса на проход не влиял
Представьте, что вы купили Холланда, а получили максимум Дарвина Нуньеза. Вот это и было с Торресом в Челси. Но справедливости ради, регресс его начался еще в 2010, когда он провалил ЧМ 2010 + не самый лучший отрезок за Ливерпуль перед трансфером в Челси.
Но все равно, тот регресс, что случился именно в Челси, я такого пожалуй никогда в жизни не видел. Одно дело поломавшийся и уже довольно возрастной Шева, для которого физика была все, другое дело Торрес в самом рассвете сил. Что это было, до сих пор понять не могу. Наверное где-то в голове что-то случилось.
Ну ок, Торрес большую вероятность превратил в еще большую вероятность. Но факт в том, что таких добивающих голов на последних секундах это не редкость, и такие голы не возводят в легенду. Тут же сыграло роль то, что трансфера Торреса воспринимался абсолютным провалом, и в его игре пытались найти хоть какую-то пользу. Поэтому и выискивали всякие заработанные угловые. Тоже самое было и с Вернером, и сейчас с Нуньесом. Это что-то на уровне психологии, защитная реакция на нежелании признавать провал.