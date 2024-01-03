Торрес, Пато и Куадрадо – худшие зимние трансферы «Челси» по версии ESPN, Жиру, Иванович и Матич – лучшие

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Переход Фернандо Торреса признан худшим зимним трансфером в истории «Челси».

Лондонский клуб приобрел нападающего в январе 2011 года. «Челси» купил испанца у «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов. По версии ESPN, это был худший зимний трансфер в истории «синих».

Тройка худших трансферов выглядит так:

1. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов в январе 2011-го;

2. Алешандре Пато – аренда из «Коринтианс» в январе 2016-го;

3. Хуан Куадрадо – из «Фиорентины» за 23,3 миллиона фунтов в феврале 2015-го.

Рейтинг лучших трансферов выглядит так:

1. Оливье Жиру – из «Арсенала» за 18 миллионов фунтов в январе 2018-го;

2. Бранислав Иванович – из «Локомотива» за 9,7 миллиона фунтов в январе 2008-го;

3. Неманя Матич – из «Бенфики» за 21 миллион в январе 2014-го.

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27 комментариев
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Аренды в топе худших трансферов всегда выглядят очень смешно, учитывая, что клуб зачастую не так много тратит на игрока.

В ESPN то ли шизиков начали нанимать, то ли просто людей, которые в футболе не разбираются.
+19
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+15
Ответ Николай Бойко
Торрес не худший трансфер, хотя бы благодаря тому голу в полуфинале лч
Да что вы как попугаи, тому голу...
Он что-то решал этот гол? Без него Челси не прошел бы? Конечно Барса могла и забить за пару оставшихся минут, но если бы у бабушки были яйца. Гол Торреса на проход не влиял
+13
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+11
Ответ Хоуленд Рид
Будем объективны, Жиру - лучший футболист в истории Челси
и лучший вратарь в истории Милана!
+6
0
+6
Сейчас набегут свидетели заработанного углового Торресом в финале ЛЧ и ничего не значившегося гола против Барсы. Но люди, прекрасно помнивший игру настоящего Торреса, те знают как жестко он регрессировал как футболист.

Представьте, что вы купили Холланда, а получили максимум Дарвина Нуньеза. Вот это и было с Торресом в Челси. Но справедливости ради, регресс его начался еще в 2010, когда он провалил ЧМ 2010 + не самый лучший отрезок за Ливерпуль перед трансфером в Челси.

Но все равно, тот регресс, что случился именно в Челси, я такого пожалуй никогда в жизни не видел. Одно дело поломавшийся и уже довольно возрастной Шева, для которого физика была все, другое дело Торрес в самом рассвете сил. Что это было, до сих пор понять не могу. Наверное где-то в голове что-то случилось.
+5
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+1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Из эпохи Абрамовича тут ни одного трансфера не должно быть, пендос переплюнул за пару лет все что можно.
До провалов, что творила Грановская еще ой как далеко. Чего только стоит трансфер Лукаку.
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Ответ Gutalin
Прежде чем чушь писать, ты минуту посмотри на которой Торрес забил, потом посмотри сколько там добавили всего, а уже глорь за Торреса. Барса только чудом могла дурака забить. Если бы там Торрес не убежал, мяч был выбит и так на половину Барсы, там времени разыграть что-то не оставалось почти
"Барса только дурака могла забить" - прямо как в 2009? Чушь пишите только вы, к сожалению. Посмотрите, как этому голу радовались игроки Челси, что ли, и больше не позорьтесь так, хорошо?
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+1
Ответ Gutalin
Да что вы как попугаи, тому голу... Он что-то решал этот гол? Без него Челси не прошел бы? Конечно Барса могла и забить за пару оставшихся минут, но если бы у бабушки были яйца. Гол Торреса на проход не влиял
ну а кто заработал угловой, с которого Дрогба сравнял счет в финале? в той лч у торреса 5+3 вроде, так,что без него победы могло и не быть
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Ответ Николай Бойко
Это гол, сломавший Барсу, из-за которого финальный штурм ворот Челси потерял смысл. Посмотрите повтор и как радовались игроки Челси этому голу. Он решал очень многое. Вы не разбираетесь в футболе, поэтому не вижу смысла продолжать дискуссию
еще раз, меньше пафоса со своим "не разбираетесь в футболе". В футболе то я прекрасно понимаю все, и большой опыт просмотров говорит о том, что финальный штурм с большей вероятностью тоже ни к чему бы не привел.

Ну ок, Торрес большую вероятность превратил в еще большую вероятность. Но факт в том, что таких добивающих голов на последних секундах это не редкость, и такие голы не возводят в легенду. Тут же сыграло роль то, что трансфера Торреса воспринимался абсолютным провалом, и в его игре пытались найти хоть какую-то пользу. Поэтому и выискивали всякие заработанные угловые. Тоже самое было и с Вернером, и сейчас с Нуньесом. Это что-то на уровне психологии, защитная реакция на нежелании признавать провал.
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
В таблицу давно смотрели?
мы вроде трансферы обсуждаем
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Ответ AmanEsen
Сейчас набегут свидетели заработанного углового Торресом в финале ЛЧ и ничего не значившегося гола против Барсы. Но люди, прекрасно помнивший игру настоящего Торреса, те знают как жестко он регрессировал как футболист. Представьте, что вы купили Холланда, а получили максимум Дарвина Нуньеза. Вот это и было с Торресом в Челси. Но справедливости ради, регресс его начался еще в 2010, когда он провалил ЧМ 2010 + не самый лучший отрезок за Ливерпуль перед трансфером в Челси. Но все равно, тот регресс, что случился именно в Челси, я такого пожалуй никогда в жизни не видел. Одно дело поломавшийся и уже довольно возрастной Шева, для которого физика была все, другое дело Торрес в самом рассвете сил. Что это было, до сих пор понять не могу. Наверное где-то в голове что-то случилось.
между холландом и нуньезом не такая разница, как между торресом ливерпульским и лондонским
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Ответ Rad0
Я думаю, история Холланда в АПЛ закончится примерно также, как у Торреса
🤣🤣🤣
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Ответ Evghenii Kovalik
ну а кто заработал угловой, с которого Дрогба сравнял счет в финале? в той лч у торреса 5+3 вроде, так,что без него победы могло и не быть
а кто дал пас тому, кто заработал углового с которого Дрогба сравнял счет? Вот кто настоящий герой этого момента!
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Ответ Николай Бойко
Нуньес - абсолютный провал?? Видимо, Клопп тоже ничего не понимает в футболе, не то что вы.
Можно плиз цитату где я пишу "Нуньес - абсолютный провал". Подойдет и ваше извинение за дезинформацию в мой адресс.
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Ответ Николай Бойко
Барса давила очень серьёзно, Челси был в меньшинстве, и этот гол сломал каталонцев. Если вы считаете, что тот гол ничего не решал, то вы или не смотрели матч, или ничего не понимаете в футболе
Прежде чем чушь писать, ты минуту посмотри на которой Торрес забил, потом посмотри сколько там добавили всего, а уже глорь за Торреса. Барса только чудом могла дурака забить. Если бы там Торрес не убежал, мяч был выбит и так на половину Барсы, там времени разыграть что-то не оставалось почти
+2
-2
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Ответ Николай Бойко
Барса давила очень серьёзно, Челси был в меньшинстве, и этот гол сломал каталонцев. Если вы считаете, что тот гол ничего не решал, то вы или не смотрели матч, или ничего не понимаете в футболе
поменьше пафоса пожалуйста, Барса целый тайм в большинстве не могла забить, а тут пару минут оставалось. Тут особо сильно в футболе не надо разбираться чтобы понять, что гол Торреса особо сильно ничего не решал.
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Иванович должен быть на первом месте без вариантов.
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Торрес, конечно, был мегахорош до перехода в Челси.
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