Тиаго Силва извинился за то, что отмахивался от оператора TNT Sports после игры с «Лутоном»: «Каждый спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что сможет добиться большего»

Тиаго Силва извинился перед видеооператором после игры с «Лутоном».

« » победил со счетом 3:2 в матче . При этом лондонцы вели 3:0, но пропустили два мяча подряд.

После завершения игры был недоволен присутствием рядом с ним оператора телеканала TNT Sports и отмахивался от него, стоя посреди поля.

«Каждый профессиональный спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что сможет добиться большего. В конкурентной лиге именно детали приносят три очка», – написал футболист.

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