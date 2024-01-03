«Челси» и «Лестер» ведут переговоры с победителем ЧМ U17 Одогу. Защитником «Вольфсбурга» интересовался ряд клубов АПЛ

«Челси» может подписать 17-летнего защитника «Вольфсбурга».

Немец нигерийского происхождения хочет сменить клуб этой зимой.

« » решил не брать молодого футболиста в тренировочный лагерь в Португалии. Предполагается, что вторую половину сезона он проведет в команде возрастной категории U19.

Помимо « », защитником «Вольфсбурга» заинтересовался еще ряд клубов английской Премьер-лиги. Первоначальные переговоры уже провел не только лондонский клуб, но и « », выступающий сейчас в Чемпионшипе.

В 2023 году Одогу стал победителем чемпионата мира в возрастной категории U17 в составе сборной Германии.

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