«Челси» и «Лестер» ведут переговоры с победителем ЧМ U17 Одогу. Защитником «Вольфсбурга» интересовался ряд клубов АПЛ
«Челси» может подписать 17-летнего защитника «Вольфсбурга».
Немец нигерийского происхождения Давид Одогу хочет сменить клуб этой зимой.
«Вольфсбург» решил не брать молодого футболиста в тренировочный лагерь в Португалии. Предполагается, что вторую половину сезона он проведет в команде возрастной категории U19.
Помимо «Челси», защитником «Вольфсбурга» заинтересовался еще ряд клубов английской Премьер-лиги. Первоначальные переговоры уже провел не только лондонский клуб, но и «Лестер», выступающий сейчас в Чемпионшипе.
В 2023 году Одогу стал победителем чемпионата мира в возрастной категории U17 в составе сборной Германии.
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