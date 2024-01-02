Каррагер включил Палмера, Бернарду, Салаха, Сона, Райса, Боуэна, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Викарио в символическую сборную АПЛ

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Джейми Каррагер составил символическую сборную текущего сезона Премьер-лиги.

Бывший защитник «Ливерпуля», работающий сейчас в качестве телеэксперта на Sky Sports, ответил на просьбу сформировать оптимальный состав из числа футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Англии в настоящий момент.

Лучшим вратарем Каррагер назвал Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

В состав линии обороны были включены Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Вильям Салиба («Арсенал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»).

Кроме того, Каррагер сделал выбор в пользу полузащитников Деклана Райса («Арсенал»), Бернарду Силвы («Манчестер Сити») и Коула Палмера («Челси») и группы атаки, в которую вошли Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

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10 комментариев
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Родри?
+3
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+3
Сити конечно продешевил с Палмером
+3
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+3
Так-то вроде без вопросам по именам. Все выделялись отличной игрой всю первую половину чемпа.
+1
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Зачет!
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адекватный состав, все они сейчас на высоте
0
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0
Ответ sema mixajlov
Родри?
Болел.
+2
-2
0
Ответ sema mixajlov
Родри?
Родри лечился долго
+2
-2
0
Ответ Ратмир Измайлов
Родри лечился долго
когда он лечился? у него 3 матча пропущенно из за карточек только
0
0
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Ответ Ashot Kafka
Аллисона бы вместо Викарио, а в остальном адекватно
Если только за былые заслуги
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