Каррагер включил Палмера, Бернарду, Салаха, Сона, Райса, Боуэна, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Викарио в символическую сборную АПЛ

Джейми Каррагер составил символическую сборную текущего сезона Премьер-лиги.

Бывший защитник « », работающий сейчас в качестве телеэксперта на Sky Sports, ответил на просьбу сформировать оптимальный состав из числа футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Англии в настоящий момент.

Лучшим вратарем Каррагер назвал («Тоттенхэм»).

В состав линии обороны были включены («Тоттенхэм»), («Арсенал»), и Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»).

Кроме того, Каррагер сделал выбор в пользу полузащитников Деклана Райса («Арсенал»), Бернарду Силвы («Манчестер Сити») и Коула Палмера («Челси») и группы атаки, в которую вошли Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

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