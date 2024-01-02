Каррагер включил Палмера, Бернарду, Салаха, Сона, Райса, Боуэна, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Викарио в символическую сборную АПЛ
Джейми Каррагер составил символическую сборную текущего сезона Премьер-лиги.
Бывший защитник «Ливерпуля», работающий сейчас в качестве телеэксперта на Sky Sports, ответил на просьбу сформировать оптимальный состав из числа футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Англии в настоящий момент.
Лучшим вратарем Каррагер назвал Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
В состав линии обороны были включены Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Вильям Салиба («Арсенал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»).
Кроме того, Каррагер сделал выбор в пользу полузащитников Деклана Райса («Арсенал»), Бернарду Силвы («Манчестер Сити») и Коула Палмера («Челси») и группы атаки, в которую вошли Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
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