Почеттино о недовольстве Силвы после 3:2 с «Лутоном»: «Тиаго всегда такой. Он всегда жалуется»

Теги Челси премьер-лига Англия Лутон Тиаго Силва Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал недовольство Тиаго Силвы игрой «Челси».

«Синие» обыгрывали «Лутон» со счетом 3:0 до 80-й минуты матча 20-го тура АПЛ, но затем пропустили два мяча. Бразильский защитник выглядел рассерженным и бурно обсуждал что-то с хавбеком Энцо Фернандесом в конце игры.

«Тиаго всегда такой. Он всегда жалуется и никогда не бывает счастлив – но это хорошо.

Ему 39 лет, и он все еще играет. Хочется показать, что ты хочешь помочь команде, что у тебя есть нужный настрой.

Это поразительно, ему 39 лет, а он играет как 20-летний. Он привносит свой опыт, дела у него идут хорошо», – сказал главный тренер «Челси».

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11 комментариев
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Всем бы таких нытиков как Тиаго Силва
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Спортс хорош, годный кликбейт)
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Вместо возможной версии перевода "ворчать", перевели как "ныть". Молодцы, могёте
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Тьяго феноменален.
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Ответ Waititi
у тебя Силва лучший защитник, а ты говоришь что он ноет. вот вам и уровень тренера.
у тебя есть глаза и голова, но ты ими не пользуешься
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Ответ Jan Paskel
Вместо возможной версии перевода "ворчать", перевели как "ныть". Молодцы, могёте
ворчит - самое то по смыслу. но ты прав, ворчащий дед - для них мало)
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Ноет?
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Поч, это капитан! Когда ты это поймешь, у Челси дела пойдут лучше.
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последний могиканин.
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