Почеттино о недовольстве Силвы после 3:2 с «Лутоном»: «Тиаго всегда такой. Он всегда жалуется»

Маурисио Почеттино прокомментировал недовольство Тиаго Силвы игрой «Челси».

«Синие» обыгрывали « » со счетом 3:0 до 80-й минуты матча 20-го тура , но затем пропустили два мяча. Бразильский защитник выглядел рассерженным и бурно обсуждал что-то с хавбеком Энцо Фернандесом в конце игры.

« всегда такой. Он всегда жалуется и никогда не бывает счастлив – но это хорошо.

Ему 39 лет, и он все еще играет. Хочется показать, что ты хочешь помочь команде, что у тебя есть нужный настрой.

Это поразительно, ему 39 лет, а он играет как 20-летний. Он привносит свой опыт, дела у него идут хорошо», – сказал главный тренер «Челси».

«Челси» не взлетел. Почеттино злится и требует новых трансферов (еще-е-е?)

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