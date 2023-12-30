Почеттино о недовольстве Силвы после 3:2 с «Лутоном»: «Тиаго всегда такой. Он всегда жалуется»
Маурисио Почеттино прокомментировал недовольство Тиаго Силвы игрой «Челси».
«Синие» обыгрывали «Лутон» со счетом 3:0 до 80-й минуты матча 20-го тура АПЛ, но затем пропустили два мяча. Бразильский защитник выглядел рассерженным и бурно обсуждал что-то с хавбеком Энцо Фернандесом в конце игры.
«Тиаго всегда такой. Он всегда жалуется и никогда не бывает счастлив – но это хорошо.
Ему 39 лет, и он все еще играет. Хочется показать, что ты хочешь помочь команде, что у тебя есть нужный настрой.
Это поразительно, ему 39 лет, а он играет как 20-летний. Он привносит свой опыт, дела у него идут хорошо», – сказал главный тренер «Челси».
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