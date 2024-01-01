Билялетдинов о «Спартаке»: «Нужно выиграть несколько матчей, и они уже за чемпионство будут бороться. Пусть Абаскаль работает»

Теги Спартак Динияр Билялетдинов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Динияр Билялетдинов оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул.

Бывший полузащитник московского клуба высказался о положении тренера Гильермо Абаскаля в команде.

«Пусть Абаскаль работает. Зачем опять менять тренера и начинать все с нуля? Если у руководства «Спартака» есть терпение, они дадут человеку поработать.

Команде нужно выиграть несколько матчей, и они уже будут бороться за чемпионство. Я всегда был за то, чтобы тренер дольше работал.

«Спартаку» все реально изменить в зимней паузе. Из оставшихся 12 матчей нужно выиграть хотя бы 8. И тогда это будет гарантированное попадание в тройку. Может, даже первое место», – поделился мыслями Билялетдинов.

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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3 комментария
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Так и другие команды на месте не будут сидеть и будут стараться
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Несколько матчей.......
Делов то
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