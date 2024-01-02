Радимов в новогоднем квизе сказал, что Соболев напоминает чушпана, и предложил Дзюбе спеть «Ручки» группы «Вирус»

Владислав Радимов отметил, что Александр Соболев напоминает чушпана на поле.

Бывший капитан « » с юмором ответил на вопросы по случаю Нового года.

– Три игрушки или шара с изображением каких футболистов или тренеров вы бы повесили себе на елку?

– На сто процентов уверен, что там бы присутствовал с гитарой. тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова – подальше и повыше, дабы его было похуже видно.

Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На елке же должен быть клоун.

– Кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол?

– Вне конкуренции . Крайне гостеприимный человек, к тому же обладающий отличным вкусом. Он способен накрыть замечательный стол.

– Кто из футболистов идеально подошел бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома»?

– А что тут думать? На роль Кевина Маккаллистера подойдет – он даже внешне похож. А грабителей – Роман Евгеньев и Квинси Промес.

– Кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана?

– Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором.

– Какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артем Дзюба ради болельщиков?

– У Артема полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки».

– Кто из футболистов мог бы озвучить названия станций Московского метрополитена к новогодним праздникам?

– Виктор Гончаренко. Без лишних слов, – сказал Радимов.

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