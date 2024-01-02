Радимов в новогоднем квизе сказал, что Соболев напоминает чушпана, и предложил Дзюбе спеть «Ручки» группы «Вирус»
Владислав Радимов отметил, что Александр Соболев напоминает чушпана на поле.
Бывший капитан «Зенита» с юмором ответил на вопросы по случаю Нового года.
– Три игрушки или шара с изображением каких футболистов или тренеров вы бы повесили себе на елку?
– На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасев с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова – подальше и повыше, дабы его было похуже видно.
Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На елке же должен быть клоун.
– Кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол?
– Вне конкуренции Егор Титов. Крайне гостеприимный человек, к тому же обладающий отличным вкусом. Он способен накрыть замечательный стол.
– Кто из футболистов идеально подошел бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома»?
– А что тут думать? На роль Кевина Маккаллистера подойдет Сергей Пиняев – он даже внешне похож. А грабителей – Роман Евгеньев и Квинси Промес.
– Кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана?
– Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором.
– Какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артем Дзюба ради болельщиков?
– У Артема полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки».
– Кто из футболистов мог бы озвучить названия станций Московского метрополитена к новогодним праздникам?
– Виктор Гончаренко. Без лишних слов, – сказал Радимов.
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а в титрах даже давали информацию куда обращаться,если малой не той дорогой идет