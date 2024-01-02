Рианчо о «Спартаке»: «Желаю игрокам успехов и здоровья в новом году. Пусть у команды все получится»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Футбол

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо пожелал команде успехов в 2024 году.

«В новом году желаю игрокам «Спартака» успехов и здоровья! Пусть у команды все получится», – сказал 63-летний испанец.

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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3 комментария
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Рауль тебя также!
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Ночь пройдет, наступит утро ясное
Знаю, счастье нас с тобой ждёт
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Солнце взойдёт
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