Рианчо о «Спартаке»: «Желаю игрокам успехов и здоровья в новом году. Пусть у команды все получится»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо пожелал команде успехов в 2024 году.
«В новом году желаю игрокам «Спартака» успехов и здоровья! Пусть у команды все получится», – сказал 63-летний испанец.
После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
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