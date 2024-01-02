Сенников о «Зените»: «Болельщики сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес вынес мяч с линии ворот. Тогда своих воспитанников больше было»

Дмитрий Сенников вспомнил о победах «Локомотива» и «Зенита» в чемпионатах России.

Уроженец Ленинграда, выступавший за московский «Локомотив» на позиции защитника в 2000-2010 годах, поделился воспоминаниями в ходе интервью.

– «Локомотив» в 90-х регулярно проигрывал « ».

– Это было до меня – 1998-99 годы. С 2000-го такого не допускали. Если и проигрывали, то все равно бились. Были такие моменты, как с «Динамо», например. Первый тайм 0:2 проигрываем, нас разносят в раздевалке, после перерыва мы переворачиваем все на счет 4:2. В Перми 0:3 проигрывали, выиграли 4:3.

Или взять три финала Кубка, в которых я участвовал. С ЦСКА 1:1 в основное время – выиграли в дополнительное, и забили. С «Анжи» пропустили на 90-й, на 94-й сравнял, и по пенальти выиграли. В 2007-м Гарри О’Коннор в овертайме забил « ». Помимо этого, «золотой» матч в 2002-м, и последний тур с «Шинником» в 2004-м, где взяли чемпионство. Тогда все решалось в одной игре.

«Локомотив» всегда ходил по грани «выиграл – проиграл» на решающих стадиях. И мне повезло, что большинство ключевых матчей мы выиграли. Даже матч с Уэльсом за сборную, когда не имеешь права ошибиться, мы тоже выиграли. В Лиге чемпионов мы обыграли на выезде «Галатасарай» в ситуации, когда потеря очков не оставляла шансов на выход из группы. Евсеев тогда с углового забил.

«Локомотив» – команда с характером. Может, вот этот адреналин и привлекал к нам болельщиков. Ты до последнего не знаешь, выиграет команда или проиграет. А взять, например, «Спартак», который в 90-х за пять туров до финиша становился чемпионом или «Зенит» в последние годы. Мне кажется, болельщики петербуржцев сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес в Раменском вынес мяч с линии ворот.

Для них эта победа самая ценная, если не брать успех в чемпионате СССР в 1984-м. Тогда, в 2007-м, своих воспитанников в составе больше было, – сказал Сенников.

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