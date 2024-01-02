Сенников о «Зените»: «Болельщики сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес вынес мяч с линии ворот. Тогда своих воспитанников больше было»

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Дмитрий Сенников вспомнил о победах «Локомотива» и «Зенита» в чемпионатах России.

Уроженец Ленинграда, выступавший за московский «Локомотив» на позиции защитника в 2000-2010 годах, поделился воспоминаниями в ходе интервью.

– «Локомотив» в 90-х регулярно проигрывал «Спартаку».

– Это было до меня – 1998-99 годы. С 2000-го такого не допускали. Если и проигрывали, то все равно бились. Были такие моменты, как с «Динамо», например. Первый тайм 0:2 проигрываем, нас разносят в раздевалке, после перерыва мы переворачиваем все на счет 4:2. В Перми 0:3 проигрывали, выиграли 4:3.

Или взять три финала Кубка, в которых я участвовал. С ЦСКА 1:1 в основное время – выиграли в дополнительное, Булыкин и Цымбаларь забили. С «Анжи» пропустили на 90-й, на 94-й Джанашия сравнял, и по пенальти выиграли. В 2007-м Гарри О’Коннор в овертайме забил «Москве». Помимо этого, «золотой» матч в 2002-м, и последний тур с «Шинником» в 2004-м, где взяли чемпионство. Тогда все решалось в одной игре.

«Локомотив» всегда ходил по грани «выиграл – проиграл» на решающих стадиях. И мне повезло, что большинство ключевых матчей мы выиграли. Даже матч с Уэльсом за сборную, когда не имеешь права ошибиться, мы тоже выиграли. В Лиге чемпионов мы обыграли на выезде «Галатасарай» в ситуации, когда потеря очков не оставляла шансов на выход из группы. Евсеев тогда с углового забил.

«Локомотив» – команда с характером. Может, вот этот адреналин и привлекал к нам болельщиков. Ты до последнего не знаешь, выиграет команда или проиграет. А взять, например, «Спартак», который в 90-х за пять туров до финиша становился чемпионом или «Зенит» в последние годы. Мне кажется, болельщики петербуржцев сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес в Раменском вынес мяч с линии ворот.

Для них эта победа самая ценная, если не брать успех в чемпионате СССР в 1984-м. Тогда, в 2007-м, своих воспитанников в составе больше было, – сказал Сенников.

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33 комментария
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Да это в целом во всём чемпионате. Уровень значительно ниже стал. Локомотив с Семиным очень крут был
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Не знаю зависит ли это количества воспитанников в составе, но одно дело - первое чемпионство за долгое время, другое - пять чемпионств подряд.
+20
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+18
Не, ну он тоже сравнил.
Сейчас меньше удовольствия болельщики Зенита (не все конечно) получают, как минимум из-за того, что уже частично пресытились победами в ЧР, а не потому-что воспитанников в составе стало меньше.
+13
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+9
Бедные фанаты Баварии! Альянц-Арена, поди, пустая стоит после стольких чемпионств подряд.
+12
-3
+9
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Старые сказочки оставь при себе) Понятное дело, болельщикам московских клубов тот Зенит нравится.. воспитанники, на чемпионство претендовать серьезно не мог.
+9
-1
+8
Ответ Петроград
Бедные фанаты Баварии! Альянц-Арена, поди, пустая стоит после стольких чемпионств подряд.
А главное сколько там своих воспитанников, хоть кто-нибудь считал?
+8
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+7
Ответ Человек_Легенда
А тебе реально интересно смотреть на 10 немотивированных латиносов в составе? Я понимаю это был бы состав под ЛЧ, но емае, чтобы Факелы с Сочами разносить, лучше бы из Зенита-2 народ подтягивали в основу.
Мне не интересно смотреть 10 зажравшихся паспортистистов выкручивающих руки клубу каждый год выпрашивая повышение.
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Ответ roni11
Сенникова много сейчас...защитник был не плохой..но таких в Реал не зовут
Он скорее всего дал одно интервью , сейчас его порезали на 20 кусков и будут потихоньку выбрасывать на главную страницу , оттого и впечатление ,что его много стало.
+3
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Эх… тот Локомотив Палыча, команду которую полюбил…
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Про Шинник в 2004 молчал бы лучше. Дешевейший договорняк...
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не надо за всех говорить.
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Тогда и конкуренция была больше. Когда в составе играли условные Домингесы, Бруну Алвеши, Халки, Видичи и даже господи прости праймовые Промесы, паспортисты так или иначе были вынуждены тренироваться и выгрызать своё место в основе. Потому что общий уровень был выше и надо было от него хотя бы не сильно отставать.

Сейчас нет и этого, а отечественные футболисты офигевают с нагрузок и дисциплины европейских клубов, часто не выдерживая конкуренции. Исключения, вроде Сани Головина есть, но даже ему потребовалось несколько лет, чтобы начать показывать свой лучший футбол.
+4
-2
+2
Ответ Человек_Легенда
А тебе реально интересно смотреть на 10 немотивированных латиносов в составе? Я понимаю это был бы состав под ЛЧ, но емае, чтобы Факелы с Сочами разносить, лучше бы из Зенита-2 народ подтягивали в основу.
Назови 10 латиносов для начала
Во-вторых,"немотивированные" шли бы на первом месте сейчас,Краснодару засчитали гол из офсайда Ростову.В-третьих,посчитай латиносов у Краснодара+интересуются колумбийцем и мексиканцем...
В-четвёртых,я хочу смотреть футбол,а не борьбу паспортистов
В-пятых,перед Зенитом стоит задача-чемпионство и будь сейчас в мире другая обстановка играли бы не только латиносы,которые к слову выглядят хорошо,а "немотивированный" Вендел лучший игрок команды без предсезонки.И да,мне реально. нтересно смотреть на Зенит.
+3
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Конечно. Я помню то чемпионство Зенита в Раменском, я тогда орал бегал по всей квартире, что вот оно, наконец-то взяли. И кем взяли: ни одного латиноса, российский костяк.

За команду было приятно болеть, переживать.
Конкуренция, сила на международной арене.

А сейчас то, 10 бразильцев в основе, никому не нужные титулы и полный тупик в развитии.

Честно, очень тяжело понять тех, кто получает удовольствие от нынешнего Зенита
+4
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Ответ soldat2212
эти ребята с Невы дальше грязьпром арены не смотрят. Им за это не платят)
Здесь ведь речь об Альянц-арене? Не проспался еще?
+1
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+1
Меньше удовольствия получаем что нет еврокубков. А так все нормально. Играть должны сильнейшие не смотря на паспорт
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Ответ Сергей Анохин
Претендовать серьёзно не мог, но в 2007 стал чемпионом, а в 2008 выиграл еврочашку
Ага. Потому что именно в 2007 начали делать норм трансферы и не по одному: Домингес, Погребняк, Тимощук, Ломбертс, Зырянов. Раньше были разовые исключения, вроде Шкртела, Ширла.
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Ответ Wokulski
Про Шинник в 2004 молчал бы лучше. Дешевейший договорняк...
может они до последней минуты торговались, напряжённый момент.
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Чемпионство есть чемпионство,эмоции такие же.
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Я хоть и не петербуржец, но по-моему победа есть победа. А то так можно сказать, что для английских болельщиков ценней победы 80-х, когда легионеров в английском футболе было минимум.
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То есть дело не в том, сколько уже было чемпионств подряд?)
Интересно, а фанаты топ клубов не получают удовольствие от побед? Особенно учитывая, что там и среди воспитанников, так то, не местные. А фанаты сборной Франции тип не радовались, когда сборная выиграла? Ну такая нелепость в 2024 году)
+2
-2
0
Сенникова много сейчас...защитник был не плохой..но таких в Реал не зовут
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-1
0
Ответ Человек_Легенда
Конечно. Я помню то чемпионство Зенита в Раменском, я тогда орал бегал по всей квартире, что вот оно, наконец-то взяли. И кем взяли: ни одного латиноса, российский костяк. За команду было приятно болеть, переживать. Конкуренция, сила на международной арене. А сейчас то, 10 бразильцев в основе, никому не нужные титулы и полный тупик в развитии. Честно, очень тяжело понять тех, кто получает удовольствие от нынешнего Зенита
Честно говоря Домингес, о котором вспоминает Сенников и все мы, натуральнейший латинос.
А так да, то чемпионство - это не передаваемые эмоции. Вы бегали по квартире, а наш сосед телевизор разбил ))
Что же касается удовольствия от нынешних чемпионств, то кто сейчас может стать чемпионом с костяком из своих? Никто.
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0
Ответ Человек_Легенда
Конечно. Я помню то чемпионство Зенита в Раменском, я тогда орал бегал по всей квартире, что вот оно, наконец-то взяли. И кем взяли: ни одного латиноса, российский костяк. За команду было приятно болеть, переживать. Конкуренция, сила на международной арене. А сейчас то, 10 бразильцев в основе, никому не нужные титулы и полный тупик в развитии. Честно, очень тяжело понять тех, кто получает удовольствие от нынешнего Зенита
В Раменском не было латиносов. Домингес - монгол!
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