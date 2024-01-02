Сенников о «Зените»: «Болельщики сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес вынес мяч с линии ворот. Тогда своих воспитанников больше было»
Дмитрий Сенников вспомнил о победах «Локомотива» и «Зенита» в чемпионатах России.
Уроженец Ленинграда, выступавший за московский «Локомотив» на позиции защитника в 2000-2010 годах, поделился воспоминаниями в ходе интервью.
– «Локомотив» в 90-х регулярно проигрывал «Спартаку».
– Это было до меня – 1998-99 годы. С 2000-го такого не допускали. Если и проигрывали, то все равно бились. Были такие моменты, как с «Динамо», например. Первый тайм 0:2 проигрываем, нас разносят в раздевалке, после перерыва мы переворачиваем все на счет 4:2. В Перми 0:3 проигрывали, выиграли 4:3.
Или взять три финала Кубка, в которых я участвовал. С ЦСКА 1:1 в основное время – выиграли в дополнительное, Булыкин и Цымбаларь забили. С «Анжи» пропустили на 90-й, на 94-й Джанашия сравнял, и по пенальти выиграли. В 2007-м Гарри О’Коннор в овертайме забил «Москве». Помимо этого, «золотой» матч в 2002-м, и последний тур с «Шинником» в 2004-м, где взяли чемпионство. Тогда все решалось в одной игре.
«Локомотив» всегда ходил по грани «выиграл – проиграл» на решающих стадиях. И мне повезло, что большинство ключевых матчей мы выиграли. Даже матч с Уэльсом за сборную, когда не имеешь права ошибиться, мы тоже выиграли. В Лиге чемпионов мы обыграли на выезде «Галатасарай» в ситуации, когда потеря очков не оставляла шансов на выход из группы. Евсеев тогда с углового забил.
«Локомотив» – команда с характером. Может, вот этот адреналин и привлекал к нам болельщиков. Ты до последнего не знаешь, выиграет команда или проиграет. А взять, например, «Спартак», который в 90-х за пять туров до финиша становился чемпионом или «Зенит» в последние годы. Мне кажется, болельщики петербуржцев сейчас меньше удовольствия получают, чем от чемпионства в 2007-м, когда Домингес в Раменском вынес мяч с линии ворот.
Для них эта победа самая ценная, если не брать успех в чемпионате СССР в 1984-м. Тогда, в 2007-м, своих воспитанников в составе больше было, – сказал Сенников.
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Сейчас меньше удовольствия болельщики Зенита (не все конечно) получают, как минимум из-за того, что уже частично пресытились победами в ЧР, а не потому-что воспитанников в составе стало меньше.
Сейчас нет и этого, а отечественные футболисты офигевают с нагрузок и дисциплины европейских клубов, часто не выдерживая конкуренции. Исключения, вроде Сани Головина есть, но даже ему потребовалось несколько лет, чтобы начать показывать свой лучший футбол.
Во-вторых,"немотивированные" шли бы на первом месте сейчас,Краснодару засчитали гол из офсайда Ростову.В-третьих,посчитай латиносов у Краснодара+интересуются колумбийцем и мексиканцем...
В-четвёртых,я хочу смотреть футбол,а не борьбу паспортистов
В-пятых,перед Зенитом стоит задача-чемпионство и будь сейчас в мире другая обстановка играли бы не только латиносы,которые к слову выглядят хорошо,а "немотивированный" Вендел лучший игрок команды без предсезонки.И да,мне реально. нтересно смотреть на Зенит.
За команду было приятно болеть, переживать.
Конкуренция, сила на международной арене.
А сейчас то, 10 бразильцев в основе, никому не нужные титулы и полный тупик в развитии.
Честно, очень тяжело понять тех, кто получает удовольствие от нынешнего Зенита
Интересно, а фанаты топ клубов не получают удовольствие от побед? Особенно учитывая, что там и среди воспитанников, так то, не местные. А фанаты сборной Франции тип не радовались, когда сборная выиграла? Ну такая нелепость в 2024 году)
А так да, то чемпионство - это не передаваемые эмоции. Вы бегали по квартире, а наш сосед телевизор разбил ))
Что же касается удовольствия от нынешних чемпионств, то кто сейчас может стать чемпионом с костяком из своих? Никто.