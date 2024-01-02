Шмаров о «Спартаке»: «Год прошел на три с плюсом. Нет стабильности у команды»
Валерий Шмаров поставил оценку «Спартаку» за прошедший календарный год.
«Для «Спартака» этот год прошел на три с плюсом. Были плохие, хорошие и средние отрезки.
Нет стабильности у команды», – сказал бывший нападающий московского клуба, подводя итоги 2023-го.
После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
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