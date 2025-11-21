Бастони об НБА: «Завидую их умению принимать поражения, в футболе это как конец света, но когда много играешь, это случается. В США спортсмены более продвинуты в этом плане»

  • Спортс
16

Защитник «Интера» Алессандро Бастони рассказал, что больше всего восхищает его в американском баскетболе и как это контрастирует с Серией А.

«То, чему я больше всего завидую в их мире, – это умению принимать поражения. В нашей игре поражение ощущается как конец света.

Но когда ты играешь так много, это случается: ты не можешь всегда оставаться на пике. Всегда будут другие возможности показать свою ценность», – сказал Бастони в интервью Rivista Undici. 

Бастони также указал на открытость американских спортсменов и более расслабленное общение с болельщиками.

«Они выражают себя свободно, не боясь быть атакованными или осужденными. В США они гораздо более продвинуты в этом плане, чем мы.

Это не давит на меня, мне приходится с этим жить, потому что я выбрал этот мир», – добавил футболист сборной Италии.

