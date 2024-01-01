Массимо Каррера: «Спартак» сдал, заблудился после хорошего старта, пошли неудачи. Надеюсь, исправят ситуацию»

Массимо Каррера заметил, что «Спартак» сдал и заблудился по ходу сезона.

Бывший главный тренер московской команды дал свою оценку по итогам 2023 года.

«После хорошего старта « » сдал, заблудился, из-за чего пошла серия неудач под конец года.

Надеюсь, [в 2024 году] они исправят ситуацию», – сказал итальянец.

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