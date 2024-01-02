Андрей Талалаев: «Те, кто про меня говорил, способны на что-то дельное? Мужчину определяют поступки. Немало примеров, когда футболисты спивались и гавкали из-под лавок»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Андрей Талалаев вспомнил о спивавшихся игроках, рассуждая о критике в свой адрес.

Главный тренер «Химок» раскрыл свое мировоззрение, отвечая на вопросы в ходе интервью.

– Чем вы заполняли паузы [в тренерской карьере]?

– Стажировкой в Италии. Поехал и посмотрел пару-тройку матчей, пообщался с тренерами. Еще и отдохнул как следует там, где можно отключить телефон на несколько суток. Как только включил – тут же звонки журналистов. И начинают: «А этот про вас это сказал, а тот сказал вот так». Ребят, я лежу, загораю, вы чего?!

– Кстати, как реагируете на выпады в свою сторону?

– Те, кто про меня говорил, способны хоть на что-то дельное? Мужчина определяется по поступкам. Есть немало примеров, когда футболисты спивались и начинали гавкать из-под лавок. Обращать внимание на таких людей – глупо.

Нужно работать, быть продуктивным и приносить пользу. Мой подход такой. Если реагировать на все, что происходит, не хватит времени на саму работу, – сказал Талалаев.

Талалаев о медиафутболе: «Я рос во дворе, дрался с «люберами» – представляю, как позиционировать себя в обществе мужчин. Когда понты переваливают за содержание – не приемлю»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вывести за один сезон две команды в ФНЛ это конечно дельный мужской поступок
+46
-3
+43
Январь 2013:
Трансферные слухи в лице ЭтоО переходит в Анжи, Зенит в след за халком подписывает Хамеса Родригеса, Баллотелоли и Фалькао

Январь 2024:
Интервью Талалаева
+33
-8
+25
Ответ el ruso guapo
Для меня, талалаев всегда известен был, в первую очередь, как человек, который комментировал матчи на спорте вместе с стогниенко.
Который мешал комментировать Стогниенко...
+21
-3
+18
Ответ Ivan Petrov
Вывести за один сезон две команды в ФНЛ это конечно дельный мужской поступок
Вывести Химки в ФНЛ - дельно, полезно и по-мужски. Надо не останавливаться на достигнутом и вывести их во Вторую Лигу.
+17
-1
+16
Да уж, как кто-то вообще смеет хоть что-то "тявкать" в адрес великого тренера с великим достижением - вывод в пердив двух команд РПЛ за один сезон...
Как говорится, попробуй повтори! И выкуси!
+9
-1
+8
Ответ Руслан Ганбаров
Январь 2013: Трансферные слухи в лице ЭтоО переходит в Анжи, Зенит в след за халком подписывает Хамеса Родригеса, Баллотелоли и Фалькао Январь 2024: Интервью Талалаева
Это’О летом 2011 приехал.
Халк и Витсель летом 2012 вроде.
+3
0
+3
Для меня, талалаев всегда известен был, в первую очередь, как человек, который комментировал матчи на спорте вместе с стогниенко.
+5
-3
+2
Байтит мостового и канчельскиса?
+1
0
+1
Ответ Руслан Ганбаров
Январь 2013: Трансферные слухи в лице ЭтоО переходит в Анжи, Зенит в след за халком подписывает Хамеса Родригеса, Баллотелоли и Фалькао Январь 2024: Интервью Талалаева
Фалькао к нам не поедет.
+2
-1
+1
Ответ Alex Slobodskikh
Найтупейшее выражение же
мнение тех, кто пишет "найтупейшее" вообще учитываться не должно
+2
-1
+1
Не, ну тащемта, чтобы стать хреновым тренером, надо сначала просто стать тенером, а некоторые и этого не могут. Хотя, на самом высоком уровне...
+1
0
+1
дайте отдохнуть нормально человеку в Италии, журналюги проклятые :))
+1
0
+1
По заголовку подумал , что он действительно совершил мужской поступок и сейчас никак не в Химках !
А он просто оскорбляет коллег и хвалится стажировкой в недружественной стране …
+5
-4
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Кажется как эксперт он лучше, чем тренер, по натуре оратор...
Он и как эксперт никакой! И как тренер никакой! И игрок был никакой!
0
0
0
Ответ Ivan Petrov
Вывести за один сезон две команды в ФНЛ это конечно дельный мужской поступок
Даже у великого Руни не получилось !
Дерби Каунти отправил из Чемпионшипа в Лигу 1 ,
а из Бирмингема вчера уволили за то , что шел той же дорогой !
+2
-2
0
Ответ Amalfitano
В Талалаю можно относится как угодно, но у меня по жизни такие же принципы. Только работой можно что-то доказать. Я с 17 лет работаю и уверен, что только работа в купе с образованием даёт результат. Конечно бывают те у кого есть связи, блат и богатые родители, но в общей массе своей только труд и знания дают результат.
Только талалаев ничего доказать не может, значит либо мало работает, либо плохо образован?
0
0
0
Так и ты как тренер не выиграл ничего и результатов 0
+2
-2
0
Ответ Alex Slobodskikh
А стажировкой в дружественной стране можно гордиться?
Конечно , например в Бразилии или ином члене БРИКС !
А вчера выбор увеличился, к организации добавились Египет , Иран , Саудовская Аравия , ОАЭ и Эфиопия !
+2
-2
0
Ответ OldRedWhite
По заголовку подумал , что он действительно совершил мужской поступок и сейчас никак не в Химках ! А он просто оскорбляет коллег и хвалится стажировкой в недружественной стране …
А стажировкой в дружественной стране можно гордиться?
+2
-2
0
За один сезон 2 команды слил в первую лигу, даже сильно захочешь не получиться, Андрей ты лучший, такое не забыть, ты герой……
+1
-1
0
Согласен с Талалаевым по поводу поступков. Но ещё, мужчину определяют и слова. Точнее их малое количество. Вот этого Талалаеву не хватает. Иногда как собака бестолковая на дворе брешит.
+1
-1
0
точно, балталаев.
+1
-1
0
Кажется как эксперт он лучше, чем тренер, по натуре оратор...
+1
-1
0
Балталаев
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий