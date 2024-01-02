Андрей Талалаев: «Те, кто про меня говорил, способны на что-то дельное? Мужчину определяют поступки. Немало примеров, когда футболисты спивались и гавкали из-под лавок»
Андрей Талалаев вспомнил о спивавшихся игроках, рассуждая о критике в свой адрес.
Главный тренер «Химок» раскрыл свое мировоззрение, отвечая на вопросы в ходе интервью.
– Чем вы заполняли паузы [в тренерской карьере]?
– Стажировкой в Италии. Поехал и посмотрел пару-тройку матчей, пообщался с тренерами. Еще и отдохнул как следует там, где можно отключить телефон на несколько суток. Как только включил – тут же звонки журналистов. И начинают: «А этот про вас это сказал, а тот сказал вот так». Ребят, я лежу, загораю, вы чего?!
– Кстати, как реагируете на выпады в свою сторону?
– Те, кто про меня говорил, способны хоть на что-то дельное? Мужчина определяется по поступкам. Есть немало примеров, когда футболисты спивались и начинали гавкать из-под лавок. Обращать внимание на таких людей – глупо.
Нужно работать, быть продуктивным и приносить пользу. Мой подход такой. Если реагировать на все, что происходит, не хватит времени на саму работу, – сказал Талалаев.
Талалаев о медиафутболе: «Я рос во дворе, дрался с «люберами» – представляю, как позиционировать себя в обществе мужчин. Когда понты переваливают за содержание – не приемлю»
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Январь 2024:
Интервью Талалаева
Как говорится, попробуй повтори! И выкуси!
Халк и Витсель летом 2012 вроде.
А он просто оскорбляет коллег и хвалится стажировкой в недружественной стране …
Дерби Каунти отправил из Чемпионшипа в Лигу 1 ,
а из Бирмингема вчера уволили за то , что шел той же дорогой !
А вчера выбор увеличился, к организации добавились Египет , Иран , Саудовская Аравия , ОАЭ и Эфиопия !