Талалаев о медиафутболе: «Я рос во дворе, дрался с «люберами» – представляю, как позиционировать себя в обществе мужчин. Когда понты переваливают за содержание – не приемлю»
Андрей Талалаев вспомнил свои драки с «люберами» и осудил понты в медиафутболе.
Главный тренер «Химок» раскрыл свое мировоззрение, отвечая на вопросы в ходе интервью.
– Один из самых ярких моментов первой части сезона – ваша «заруба» с медиафутболом. Это же была часть раскрутки от вас?
– Давайте так: все футбольные люди должны признать, что медиафутбол есть. Как явление, он популяризирует игру, благодаря ему формируется целый пласт болельщиков, которые вместо курения, алкоголя и наркотиков идут на стадион, болеют за команды и, что самое важное, сами начинают заниматься футболом. Определенного уважения этот процесс заслуживает.
Но как они себя позиционируют… Лично я вырос во дворе в Новогиреево, дрался с «люберами», поэтому у меня есть представление, как позиционировать себя в обществе мужчин. Я человек в какой-то степени старой формации. Когда понты начинают переваливать за содержание – не приемлю. Можно понтоваться, но нужно понимать свой уровень.
Матч «Химок» с 2Drots, которые являются лидерами по понтам в Медиалиге, а также матч сборной ФНЛ против сборной Медиалиги все расставили на свои места. В том числе показали, где находятся уровень мастерства и сама Медиалига. Понимал, что своими словами задеваю пласт тех самых болельщиков и что они обратят внимание на меня и «Химки», но, еще раз, не переступал определенную грань корректности. Они – переступали.
– Люди приходят со своими правилами на чужую территорию?
– Чем хороши российские традиции и фольклор: все народные мудрости уже сформулированы. Так вот в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Хотите играть там по своим правилам – пожалуйста. Но тут, будьте добры, играйте по нашим.
– При этом люди хотят двигаться в сторону профессионального футбола.
– Они и двигаются, в чем я убеждаюсь, потому что общаюсь с некоторыми руководителями. Они очень к этому близки: тренировки – четыре раза в неделю и высокий уровень тренировочного процесса, хорошие зарплаты и высокий класс игроков. Это раньше там были звезды экрана и медийщики, а сейчас – бывшие профессионалы, за плечами которых – школа.
Сыграть качественно один-два эпизода могут все, даже медийщики. А вот если медиафутболисты поднимут свой уровень настолько, что на протяжении всего матча у них таких эпизодов будет с десяток, тогда нам, профессионалам, станет тяжеловато, – поделился мыслями Талалаев.
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Ну и снова Андрюша в тренд попал: сейчас любой медийный болтун (особенно выросший в Москве) обязан вспомнить про тяжелое детство и драки с другим районом, как в Казани.