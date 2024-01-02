Талалаев о медиафутболе: «Я рос во дворе, дрался с «люберами» – представляю, как позиционировать себя в обществе мужчин. Когда понты переваливают за содержание – не приемлю»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Сборная Медиалиги Футбол

Андрей Талалаев вспомнил свои драки с «люберами» и осудил понты в медиафутболе.

Главный тренер «Химок» раскрыл свое мировоззрение, отвечая на вопросы в ходе интервью.

– Один из самых ярких моментов первой части сезона – ваша «заруба» с медиафутболом. Это же была часть раскрутки от вас?

– Давайте так: все футбольные люди должны признать, что медиафутбол есть. Как явление, он популяризирует игру, благодаря ему формируется целый пласт болельщиков, которые вместо курения, алкоголя и наркотиков идут на стадион, болеют за команды и, что самое важное, сами начинают заниматься футболом. Определенного уважения этот процесс заслуживает.

Но как они себя позиционируют… Лично я вырос во дворе в Новогиреево, дрался с «люберами», поэтому у меня есть представление, как позиционировать себя в обществе мужчин. Я человек в какой-то степени старой формации. Когда понты начинают переваливать за содержание – не приемлю. Можно понтоваться, но нужно понимать свой уровень.

Матч «Химок» с 2Drots, которые являются лидерами по понтам в Медиалиге, а также матч сборной ФНЛ против сборной Медиалиги все расставили на свои места. В том числе показали, где находятся уровень мастерства и сама Медиалига. Понимал, что своими словами задеваю пласт тех самых болельщиков и что они обратят внимание на меня и «Химки», но, еще раз, не переступал определенную грань корректности. Они – переступали.

– Люди приходят со своими правилами на чужую территорию?

– Чем хороши российские традиции и фольклор: все народные мудрости уже сформулированы. Так вот в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Хотите играть там по своим правилам – пожалуйста. Но тут, будьте добры, играйте по нашим.

– При этом люди хотят двигаться в сторону профессионального футбола.

– Они и двигаются, в чем я убеждаюсь, потому что общаюсь с некоторыми руководителями. Они очень к этому близки: тренировки – четыре раза в неделю и высокий уровень тренировочного процесса, хорошие зарплаты и высокий класс игроков. Это раньше там были звезды экрана и медийщики, а сейчас – бывшие профессионалы, за плечами которых – школа.

Сыграть качественно один-два эпизода могут все, даже медийщики. А вот если медиафутболисты поднимут свой уровень настолько, что на протяжении всего матча у них таких эпизодов будет с десяток, тогда нам, профессионалам, станет тяжеловато, – поделился мыслями Талалаев.

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36 комментариев
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Вот это новость! Когда хоть один футболист скажет, что в детстве книжки читал, это будет новость))
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Еще один из прошлого века но с современной зарплатой
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Мне казалось, что "дворовые" отношения процентов на 70 как раз на понтах и строятся.
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Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать (с) Роман Ротенберг
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Вот слушаешь и понимаешь почему получив свободу в 90-е пошли грабить и убивать ...
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Главным понтарезам среди тренеров он сам и является.
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«Когда понты переваливают за содержание – не приемлю», -- сказал Талалаев и поправил корону.
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Помню я Люберецких. Ходили в клёшевых широких штанах в клетку, чубчиком и кепках таксистов. Обычно на арбате или вднх.
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Ответ Александр Митраков
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать (с) Роман Ротенберг
А чем тебе Рома устраивший махач с сомалийцами бандитами в хельсинских подворотнях
Реальный пассан- респект и орден ( с закруткой на спине)
+6
-1
+5
Талалаев, его боялись даже любера
+3
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+3
Ответ Pelerin
Вот это новость! Когда хоть один футболист скажет, что в детстве книжки читал, это будет новость))
Зачем спрашивать у футболиста читал ли он книжки. Он большую часть времени посвятил футболу, а потом жил для себя. Именно поэтому и пробился наверх. Вы еще спросите у киберспортсмена, какие он книжки читал.
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Ответ russell westbrook
А уровень будет подниматься, у топ команд 4 тренировки в неделю, + зал, + тактические разборы 2 раз в неделю, + йога. А ещё не искусственно растут доходы. Есть сильные тренера, по типу Кузнецова и Звездина. С таким подходом за пару лет, они станут серьёзной угрозой, правда игроки получают меньше, а деньги не государственные, вот вам и будет нормальный российский футбол, а когда начнутся колаборации с южной Америкой и Испанией, будут и международные матчи. Надеюсь это всё постигнет рпл к изменениям, иначе осталось рпл немного.
серьезной угрозой кому будут?
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Ответ Макгрэди номер 1
Кидание понтов заложено природой. Самец кидает понты - у него самые большие лапы и хвост, самочка отдаётся победившему хвостатому. Любой другой тип поведения противоречит биологии и ведёт к вымиранию вида.
Касатки и бонобо выживают.
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" Когда понты начинают переваливать за содержание - это не приемлю. Можно понтоваться, но нужно понимать свой уровень." Отличные слова!
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Ещё один фанат слова пацана, определенно какой-то журналист должен ему позвонить и задать этот вопрос)
+2
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+1
А уровень будет подниматься, у топ команд 4 тренировки в неделю, + зал, + тактические разборы 2 раз в неделю, + йога. А ещё не искусственно растут доходы. Есть сильные тренера, по типу Кузнецова и Звездина. С таким подходом за пару лет, они станут серьёзной угрозой, правда игроки получают меньше, а деньги не государственные, вот вам и будет нормальный российский футбол, а когда начнутся колаборации с южной Америкой и Испанией, будут и международные матчи. Надеюсь это всё постигнет рпл к изменениям, иначе осталось рпл немного.
+2
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+1
Талалаев не тренер как вам такое?
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Так талалай то сам ещё тот понторез и сказочник
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Ответ Петроград
Мне казалось, что "дворовые" отношения процентов на 70 как раз на понтах и строятся.
Кидание понтов заложено природой. Самец кидает понты - у него самые большие лапы и хвост, самочка отдаётся победившему хвостатому. Любой другой тип поведения противоречит биологии и ведёт к вымиранию вида.
+2
-2
0
Ответ Kir(61rus)
Зачем спрашивать у футболиста читал ли он книжки. Он большую часть времени посвятил футболу, а потом жил для себя. Именно поэтому и пробился наверх. Вы еще спросите у киберспортсмена, какие он книжки читал.
Хоть один адекватный комментарий
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Ответ Артём Карманов
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а в чем он клоун?ну было такое,дрались районы на район,приезжали с подмосковья пацаны в Москву в жажде наживы,все он правильно сказал
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Всем смеющимся нужно просто посмотреть на карту Москвы, и понять что Новогиреево почти граничит с Люберцами, да и вообще Новогиреево и сейчас после 23:00 не сказать что прям безопасный райончик.
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Новогиреево, кишлак, Перово, Ивановское. Где твои 17 дет?))
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Талалаеву 51 год, а он бахвалится тем, что в детстве или юношестве с кем-то дрался, жил по каким-то понятиям и т.п. Это же по сути поведение, в котором животное преобладает над разумным. Да, человек - это тоже примат, но всё таки наивысшего порядка, который заметно отличается по всем показателям (особенно интеллектуальным, но похоже, что не всех это коснулось при эволюции) от обезьян. Вот вроде и прошло 30-40 тыс. лет с первой современной формы человека (кроманьонца), но некоторые так до сих пор и бегают с набедренной повязкой да дубинкой машут, будто они охотники и добытчики для своих самок, которые не только охраняют свою территорию (на райончике), но и лезут на чужую. Порой просто смотришь на всё это, либо читаешь и откровенно охреневаешь, сколько же умственных инвалидов тебя окружают. Это я говорю, как человек, который в школе много кого обижал именно силовым методом, но мне за это стыдно, причём давно, а я младше Андрея на 20 лет. При встрече с этими людьми бы наоборот хотел извиниться, хоть это и дела давно минувших дней. Они может и зла давно не держат, а на мои извинения будет всё равно, либо посмотрят, как на ненормального.
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Я думал в СССР был порядок
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У Талалаева не понты, но болтовня явно переваливает за содержание, так что по его логике, начать он должен с себя. Не зря он известен как Болталаев.

Ну и снова Андрюша в тренд попал: сейчас любой медийный болтун (особенно выросший в Москве) обязан вспомнить про тяжелое детство и драки с другим районом, как в Казани.
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Опа! Кажется этот товарищ жаждет составить компанию Мостовому и Канчельскису!
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Все еще один насмотрелся сериала слово пацана
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Мы в детстве двор на двор в футбол играли. А такие быдланы, как Талалаев, обычно сами по себе ходили. Чушпаны своего рода.
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