Дзюба про Талалаева: «Думал, что разговариваю с Гвардиолой. Как будто шестикратный»

Артем Дзюба рассказал об общении с Андреем Талалаевым.

рассказал: «У меня была уникальная встреча в «Шиннике». Пришел руководитель клуба с генеральным директором. Первая фраза гендиректора: «Так, ну вы один из многочисленных кандидатов у нас на пост главного тренера». Первая фраза. А я говорю: «А вы до этой секунды были одним из многочисленных кандидатов, кто меня звал, но сейчас вы вычеркнуты из этого списка». Развернулся и ушел. Этот президент еще несколько недель звонил.

Ты футболист и поймешь. Как мы всегда приглашаем игрока? Мы создаем такую ситуацию: «Если ты к нам не придешь, мы прямо сейчас все умрем». Гробы куплены, места на кладбище. Нужно создать ситуацию и показать, что ты самый важный. В момент встречи ты не можешь говорить: «Слушай, , ты один из десяти футболистов, которых мы рассматриваем».

Дзюба ответил: «Я вас понимаю очень хорошо. У меня недавно примерно такой же разговор с Талалаевым был. Тоже там началось. Я думал, что разговариваю с Гвардиолой. Как будто шестикратный... А потом думаю: «Да нет, вроде Талалаев».

Зимой 2022 года Дзюба мог стать игроком «Торпедо», но потом клуб отказался от его услуг. , который тогда был тренером «Торпедо», а сейчас работает в «Химках», сказал: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение».

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