Дзюба про Талалаева: «Думал, что разговариваю с Гвардиолой. Как будто шестикратный»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба Леонид Слуцкий Андрей Талалаев Торпедо премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Артем Дзюба рассказал об общении с Андреем Талалаевым.

Леонид Слуцкий рассказал: «У меня была уникальная встреча в «Шиннике». Пришел руководитель клуба с генеральным директором. Первая фраза гендиректора: «Так, ну вы один из многочисленных кандидатов у нас на пост главного тренера». Первая фраза. А я говорю: «А вы до этой секунды были одним из многочисленных кандидатов, кто меня звал, но сейчас вы вычеркнуты из этого списка». Развернулся и ушел. Этот президент еще несколько недель звонил.

Ты футболист и поймешь. Как мы всегда приглашаем игрока? Мы создаем такую ситуацию: «Если ты к нам не придешь, мы прямо сейчас все умрем». Гробы куплены, места на кладбище. Нужно создать ситуацию и показать, что ты самый важный. В момент встречи ты не можешь говорить: «Слушай, Артем, ты один из десяти футболистов, которых мы рассматриваем».

Дзюба ответил: «Я вас понимаю очень хорошо. У меня недавно примерно такой же разговор с Талалаевым был. Тоже там началось. Я думал, что разговариваю с Гвардиолой. Как будто шестикратный... А потом думаю: «Да нет, вроде Талалаев».

Зимой 2022 года Дзюба мог стать игроком «Торпедо», но потом клуб отказался от его услуг. Андрей Талалаев, который тогда был тренером «Торпедо», а сейчас работает в «Химках», сказал: «Мы предлагали ему приехать, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение».

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20 комментариев
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Вроде написано все более менее понятно и правильно, но из уст этих двух персонажей звучит как порция очередной кринжатины
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Ответ DrDro
Какие важные курицы. Что Дзюба, что Слуцкий.
ну по сравнению с талалаевым они действительно персонажи более высокого уровня
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ЧСВ у обоих запредельное, конечно.
+15
-4
+11
Ответ Сергей Орлов
ЧСВ у обоих запредельное, конечно.
У Талалаева тоже ЧСВ, кстати, но в отличие от Дзюбы и Слуцкого, талалаевское чсв никакими достижениями не подкреплено.
+10
-1
+9
Ну Торпедо облажались. У Дзюбы планка немного ниже тогда была, могли и заполучить игрока, который реально сильнее всех в клубе🤷‍♂️
+6
-1
+5
Какие важные курицы.
Что Дзюба, что Слуцкий.
+9
-6
+3
Дзюба тоже не Илья Садыгов, чтобы ему что то гарантировать
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0
+2
Тут принято их поливать грязью, но я полностью с ними согласен, не люблю напыщенных индюков
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Талалаев шестикратным станет, когда по ходу сезона сменит 6 клубов.
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Талалаев круче Гвардиолы, сколько клубов вывел в ФНЛ.
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Я этого шестикратного в Химках видел, деревянные ##### тренирует!
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Легенды российского футбола
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Вот когда Талалаев с шестой командой из вышки вылетит, тогда и станет шестикратным...))
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- Как отменить?
- Уже нельзя, Артём 😄
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Ответ Vadim Medvedev
ну по сравнению с талалаевым они действительно персонажи более высокого уровня
Ну по логике Слуцкого можно обижаться на новости, что условный Тоттенхем рассматривает на пост главного тренера Клоппа, Почеттино или Реднаппа. И Слуцкого...
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🤡 Клоунада одним словом
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Ответ Roman Bukhantsov
Тут принято их поливать грязью, но я полностью с ними согласен, не люблю напыщенных индюков
Я, того же мнения. Дзюба просто знает себе цену. Кто бы что не говорил, а игрок, ну по факту, он отличный. Про Талалаева? Как эксперт на ТВ - да, отличный, а как тренер, ну наверное результаты могли быть и лучше.)
Хорошего дня!)
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