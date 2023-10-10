Рыжиков войдет в штаб Талалаева в «Химках». Ранее экс-вратарь помогал ему в «Ахмате»
Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб «Химок».
Об этом сообщает Metaratings.ru.
43-летний экс-вратарь «Рубина» будет помогать главному тренеру подмосковного клуба Андрею Талалаеву.
В прошлом году Рыжиков входил в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате».
Последним местом работы Рыжикова был тамбовский «Спартак» из Второй лиги, который он возглавлял с сентября 2022 года по август 2023-го.
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