Рыжиков войдет в штаб Талалаева в «Химках». Ранее экс-вратарь помогал ему в «Ахмате»

Теги Химки Сергей Рыжиков Андрей Талалаев Первая лига отставки Футбол

Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб «Химок».

Об этом сообщает Metaratings.ru.

43-летний экс-вратарь «Рубина» будет помогать главному тренеру подмосковного клуба Андрею Талалаеву.

В прошлом году Рыжиков входил в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате».

Последним местом работы Рыжикова был тамбовский «Спартак» из Второй лиги, который он возглавлял с сентября 2022 года по август 2023-го.

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