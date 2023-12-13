Талалаев о патриотических акциях «Химок»: «Смеяться над этим – кощунство. Спорт вне политики, но в ситуации, в которой находится наша страна, абстрагироваться нельзя»
Андрей Талалаев высказался о патриотических акциях «Химок».
– Мы все помним концовку прошлого сезона. В народе «Химки» стали командой-мемом, шутили все вокруг. Особенно доставалось клубу в связи с патриотической темой.
– Спорт вне политики, на мой взгляд. Но в той ситуации, в которой находится наша страна, абстрагироваться от всего этого нельзя. И смеяться над этим – кощунство. Опять же, это позиция каждого отдельно взятого человека внутри, но футбольные люди – пример для молодежи и широких масс. Мы по-любому должны выражать определенную позицию, только не ставить ее во главу угла. Футбол не может быть с политическим лицом, он прежде всего должен быть с лицом спортивным.
Качество работы, отношения, контакт с той категорией зрителей, которая была к нам в оппозиции – вот критерии, которые определяют нас сегодня. Мы постепенно со всеми выстраиваем диалог, у нас появилась новая волна зрителей. Да, остались «кузьмичи», которые были еще во времена моего первого захода в «Химки». Да, была легкая конфронтация из-за того, что стало как-то не так, как всем нравится, из-за позиции нашего куратора. Мы знаем достаточно яркую идеологию Терюшкова, он ее озвучивает.
Но люди приходят на стадион получить положительные эмоции и выплеснуть свои. Так что переходить грань не должен никто: ни футболисты, ни зрители, ни руководители, которые формируют общественное мнение по отношению к клубу, – сказал главный тренер «Химок».
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Это биполярка или что?
Буагагага 🤣🤣🤣🤣
каждый патриот, должен выучить как "отче наш ввп".
Уже в эту зимнюю паузу !
Этих двоих даром отдадут в аренду да ещё и сами будут платить зарплату !