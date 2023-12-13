Талалаев о патриотических акциях «Химок»: «Смеяться над этим – кощунство. Спорт вне политики, но в ситуации, в которой находится наша страна, абстрагироваться нельзя»

Теги Химки Андрей Талалаев Первая лига Политика Роман Терюшков Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев высказался о патриотических акциях «Химок».

– Мы все помним концовку прошлого сезона. В народе «Химки» стали командой-мемом, шутили все вокруг. Особенно доставалось клубу в связи с патриотической темой.

– Спорт вне политики, на мой взгляд. Но в той ситуации, в которой находится наша страна, абстрагироваться от всего этого нельзя. И смеяться над этим – кощунство. Опять же, это позиция каждого отдельно взятого человека внутри, но футбольные люди – пример для молодежи и широких масс. Мы по-любому должны выражать определенную позицию, только не ставить ее во главу угла. Футбол не может быть с политическим лицом, он прежде всего должен быть с лицом спортивным.

Качество работы, отношения, контакт с той категорией зрителей, которая была к нам в оппозиции – вот критерии, которые определяют нас сегодня. Мы постепенно со всеми выстраиваем диалог, у нас появилась новая волна зрителей. Да, остались «кузьмичи», которые были еще во времена моего первого захода в «Химки». Да, была легкая конфронтация из-за того, что стало как-то не так, как всем нравится, из-за позиции нашего куратора. Мы знаем достаточно яркую идеологию Терюшкова, он ее озвучивает.

Но люди приходят на стадион получить положительные эмоции и выплеснуть свои. Так что переходить грань не должен никто: ни футболисты, ни зрители, ни руководители, которые формируют общественное мнение по отношению к клубу, – сказал главный тренер «Химок».

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34 комментария
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Спорт вне политики, на мой взгляд. А дальше Талалаев оправдывает проведение политических акций.

Это биполярка или что?
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этот патриота в Химках видел!
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Вообще Спорт вне политики, но нам можно? Так что ли? Ничего не понял
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Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
А причем здесь США? Они же злые плохиши. Так то не скрепно за ними все плохое повторять, попробуйте хоть раз что-то хорошее повторить
+22
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Да, в этом сезоне в РПЛ без клоунов из Химок скучновато: никаких попов, хороводов, освящения раздевалок, публичных конфликтов тренера и игроков, поехавшего блаженного Терюшкова...
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То что Терюшков ездит на Гелендвагене - кощунство. Нельзя заглядывать в чужой карман,но надо понимать что эта машина - трофейная.

Буагагага 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
11 ноября в США ежегодно чествуют ветеранов, и никто их не использует в качестве инструмента политической пропаганды и оправдания преступлений.
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На мой взгляд спорт вне политики, но… Именно так и думают остальные, Талалаев. Именно, что НО. Так что акции Химок смех и никакого кощунства.
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Проводить политические акции - не политика, обсуждать эти акции это политика. Так что ли? Я не догоняю поток мыслей Талалаева.
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Ответ OldRedWhite
В самих религиозных обрядах нет ничего плохого , всяко лучше , чем ползать на коленях или играть в радужных футболках ) Просто не надо это выставлять напоказ !
когда ты проводишь обряд религиозный (под "ты" я подразумеваю спортсмена или другое лицо, ответственное за результат), то перекладываешь ответственность за свой результат на что-то, что никоим образом на него не влияет. Считай заблуждением занимаешься)
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То есть вещать на каждом углу что спорт вне политики это нормально. Однако, сноску сделаем: "У нас ситуация особая". Не такая как у всех. Ты свои принципы в ГД задвигай, нам не надо.
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"Спорт вне политики" должен работать только в одну сторону, так считают все патриоты.
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Спорт вне политики, но политика не вне спорта.
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За него нейросеть текст писала? Высказывания друг другу противоречат
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В какой такой ситуации, кто-то напал?
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свобода - рабство. незнание - сила. мир - война. спорт - не политика.
каждый патриот, должен выучить как "отче наш ввп".
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Идут напряженные переговоры о трансфере Трассарда и Антони в Химки !
Уже в эту зимнюю паузу !
Этих двоих даром отдадут в аренду да ещё и сами будут платить зарплату !
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спорт вне неправильной политики, а в правильной, по мнению наших верховных , он уже очень глубоко
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Ответ Ебздрогыч
Спорт вне политики, на мой взгляд. А дальше Талалаев оправдывает проведение политических акций. Это биполярка или что?
Лишняя хромосома)
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Ответ раскаявшийся жиробас
этот патриота в Химках видел!
Вот Вы кощунник !
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Грешно смеяться над больными🤕
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Ответ OldRedWhite
В самих религиозных обрядах нет ничего плохого , всяко лучше , чем ползать на коленях или играть в радужных футболках ) Просто не надо это выставлять напоказ !
то ли дело ползать на коленях перед попом, ога )))
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А кто своими действиями такую ситуацию в стране создал?
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Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
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Ответ SerVer
Комментарий удален модератором
А сам в чс кидает 🤣
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А в какой ситуации находится наша страна и кто в этом виноват?😉
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Вообще Спорт вне политики, но нам можно? Так что ли? Ничего не понял
Талалаев - мастер парадоксов, как Оскар Уайльд
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