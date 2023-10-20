Талалаев о Карпине: «Уже давно доказано: совмещение постов вредит и сборной, и клубу. Вот и результат»

Андрей Талалаев раскритиковал Валерия Карпина за совмещение постов.

«Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», – сказал главный тренер «Химок».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, а в августе покинул пост главного тренера «Ростова». В марте 2022-го он вернулся к работе с южанами. С тех пор он совмещает посты в клубе и сборной.

Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»

Карпин о словах Мостового про совмещение: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из «Ростова»

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