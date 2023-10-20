Талалаев о Карпине: «Уже давно доказано: совмещение постов вредит и сборной, и клубу. Вот и результат»

Теги Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Валерий Карпин Футбол

Андрей Талалаев раскритиковал Валерия Карпина за совмещение постов.

«Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», – сказал главный тренер «Химок».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, а в августе покинул пост главного тренера «Ростова». В марте 2022-го он вернулся к работе с южанами. С тех пор он совмещает посты в клубе и сборной.

Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»

Карпин о словах Мостового про совмещение: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из «Ростова»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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gans.gans.73
но Талалаеву никогда не предложат возглавить сборную России поэтому мы никогда не узнаем как сам господин эксперт поступил бы в такой ситуации ....
+13
0
+13
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selso99
Ответ gans.gans.73
но Талалаеву никогда не предложат возглавить сборную России поэтому мы никогда не узнаем как сам господин эксперт поступил бы в такой ситуации ....
Если бы Талалаеву предложили возглавить одновременно два клуба, он бы согласился совмещать, не задумываясь
+10
-1
+9
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two_moons
Экспертное мнение человека, который неоднократно выводил команды в фнл
+4
0
+4
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vincere
В прошлом сезоне случайно не Карпин тренировал Ростов и сборную?
+2
0
+2
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Очки Дани Алвеса
А, то есть в том сезоне это доказательство не работало, а в этом стало давно доказанным)))
Ну Талалай, блин, ну трепло)
+1
0
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Кокич
А кто совмещал после Лобановского?
Романцев? А кто ещё?
+1
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Sergey Kuznetsov
генерал-майор преувеличивает
+1
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Arti22
Ответ Arti22
Так то по фактам
минусуют меня только отбитые Валеродрочеры, которые всегда сидят в розовых очках и не видят очевидных вещей. Выздоравливайте пацаны✊
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Константин Эсперов
Пока нет прецедентов . Сравнивать не с чем .
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Евгениий
Ответ Кокич
А кто совмещал после Лобановского? Романцев? А кто ещё?
Газзаев
0
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aQuagen
Ответ Константин Эсперов
Пока нет прецедентов . Сравнивать не с чем .
полно таких прецедентов.
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Артем Алмазов
Слуцкий, Хиддинк сразу вспоминается...
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Евгений Стреблянский
Был лучшего мнения о нём. Хотя... суета всё.
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Sobachkin
Сборная не вышла на Евро?
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Магомед Саид Амирханов
🤦🏻
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madaev
Вредит чему ? Какие проблемы у сборной из-за Карпина?
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0:4 на спотифай камп ноу
Что? Где связь между его высказываниями и результатом
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