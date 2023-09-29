Талалаев о допуске российских команд U17: «Патриотизм мы воспитаем. Но когда ты упал в пропасть, надо за что-то зацепиться»

Андрей Талалаев высказался о допуске российских команд U17 до соревнований.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.

Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва и Норвегия заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

– Не считаете, что профессиональный футбол очень мрачен, в нем мало веселья.

– Научитесь освещать. Мы приглашаем на каждый матч, я даю после каждого матча интервью, отвечаю на ваши провокационные вопросы.

– К примеру, что вы думаете о НАТО.

– Вы же видите, что происходит. Хорошо, что пошли на разумные изменения, нашим юношам дали возможность играть.

– Без гимна, флага и герба.

– Послушайте… Когда ты упал в пропасть, первые шаги – добраться и за что-то зацепиться, это уже хорошо. Сам патриотизм мы воспитаем. Вопрос в том, что нужно потихонечку возвращаться, – сказал главный тренер «Химок».

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