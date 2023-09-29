Талалаев о допуске российских команд U17: «Патриотизм мы воспитаем. Но когда ты упал в пропасть, надо за что-то зацепиться»

Теги Химки Андрей Талалаев сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Первая лига Политика Футбол

Андрей Талалаев высказался о допуске российских команд U17 до соревнований.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам: без гимна, флага и на нейтральной территории.

Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва и Норвегия заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на допуск от УЕФА.

 – Не считаете, что профессиональный футбол очень мрачен, в нем мало веселья.

 – Научитесь освещать. Мы приглашаем на каждый матч, я даю после каждого матча интервью, отвечаю на ваши провокационные вопросы.

 – К примеру, что вы думаете о НАТО.

 – Вы же видите, что происходит. Хорошо, что пошли на разумные изменения, нашим юношам дали возможность играть.

 – Без гимна, флага и герба.

 – Послушайте… Когда ты упал в пропасть, первые шаги  – добраться и за что-то зацепиться, это уже хорошо. Сам патриотизм мы воспитаем. Вопрос в том, что нужно потихонечку возвращаться, – сказал главный тренер «Химок».

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16 комментариев

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Илья Деньгин
Сказал адекватно. Россия не в позиции выбирающих сейчас. Лучше играть без флага и гимна, чем не играть совсем. Но депутаты так и будут показательно бравировать популистскими фразами в ключе «Лучше не играть совсем, чем без флага и гимна, зачем прогибаться» и так далее.
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Egor Aleksandrovich
какой же Талалаев философский!
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Savarona25
Если считать патриотизмом что постоянно звучит в ток-шоу или из уст разных депутатов-чиновников, то такому учить только портить.
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catcher69
Ответ Egor Aleksandrovich
какой же Талалаев философский!
наш химкинский спиноза
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Абдаллах аль-Кутба
Иногда хочется наступить на физиономию блогера Сергея Егорова.
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Уставший Фергюсон
Надо играть, все правильно
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Ковид 07.10.52
Надо же такое важное слово замусолить . что когда его слышишь вспоминаешь типов. которые им прикрываются....аж подташнивает...
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tatatat
Серьезно, первый вопрос, который пришел спортивному журналисту на ум это "что вы думаете о НАТО"?
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Tima_Milan
Андрей Траляля
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