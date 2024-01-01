«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» предложит новый контракт Владимиру Ивичу во время зимних сборов.

По информации «РБ Спорт», клуб намерен провести переговоры с 46-летним главным тренером. «Быки» хотят продлить соглашение с сербом.

Во время сборов в Дубае руководство клуба предложит новый контракт Ивичу. В «Краснодаре» довольны его работой и хотели бы продлить сотрудничество.

Действующий контракт Ивича рассчитан до 31 декабря 2024 года.

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

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6 комментариев
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Супер мега хорошая новость для Краснодара ! Здоровья Сергею Николаевичу в новом году !!!
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-2
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С игроками нужно заключать и продлевать контракты до начала очередного футбольного сезона, а с тренерами, сугубо - только по завершению сезона. При неудовлетворительных результатах команду не поменяешь, а вот тренера - легко...
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Торопятся.
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Немного рано, мне кажется
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Будет интересно
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