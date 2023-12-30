Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ: «Клуб вышел на новый уровень»
Александр Алаев назвал «Краснодар» открытием года в Мир РПЛ.
— Команда-открытие 2023 года в РПЛ?
— «Краснодар», потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а еще у них был финал Кубка России. Это говорит о том, что «Краснодар» вышел на новый уровень, — сказал президент Мир РПЛ.
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