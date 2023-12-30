Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ: «Клуб вышел на новый уровень»

Александр Алаев назвал «Краснодар» открытием года в Мир РПЛ.

— Команда-открытие 2023 года в РПЛ?

— «Краснодар», потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а еще у них был финал Кубка России. Это говорит о том, что « » вышел на новый уровень, — сказал президент Мир .

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