Газзаев назвал Семака и Ивича лучшими тренерами в России в 2023-м: «Лучшие – те, кто идут на лидирующих позициях»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев назвал лучших тренеров в России в 2023 году.

«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях.

Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич. Я бы отметил их работу по итогам 2023 года», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

«Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в Мир РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» с 36 баллами занимает второе место.

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1 комментарий
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Угу, особенно Семак, за то что не на 1 месте, учитывая, что у Зенита самый дорогой состав в чемпе с большим отрывом от всех остальных 😂🤦‍♂️
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