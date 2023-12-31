Газзаев назвал Семака и Ивича лучшими тренерами в России в 2023-м: «Лучшие – те, кто идут на лидирующих позициях»
Валерий Газзаев назвал лучших тренеров в России в 2023 году.
«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях.
Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич. Я бы отметил их работу по итогам 2023 года», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
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