Газзаев назвал Семака и Ивича лучшими тренерами в России в 2023-м: «Лучшие – те, кто идут на лидирующих позициях»

Валерий Газзаев назвал лучших тренеров в России в 2023 году.

«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях.

Сейчас это и . Я бы отметил их работу по итогам 2023 года», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

«Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в Мир РПЛ, набрав 38 очков. « » с 36 баллами занимает второе место.

«Краснодар» терял Кордобу и крайних защитников. И все равно зимний чемпион РПЛ

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