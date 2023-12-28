Генич о лучшем тренере РПЛ в 2023-м: «Федотов выжал из ЦСКА максимум, 8-е место не его вина. Ивич – молодец, но пока ничего не выиграл»
Константин Генич назвал Владимира Федотова лучшим тренером в Мир РПЛ в 2023 году.
«Ивич с «Краснодаром» дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Сербский тренер – большой молодец, но, мне кажется, пока он не дотягивает до звания тренера года.
Считаю, что Федотов лучше подходит для этой номинации. Он реально выжимает максимум из ЦСКА, его стиль работы понятен. Это большой тренер.
Восьмое место ЦСКА после первой части? Там четыре очка до тройки, да и это точно не его вина. Он выдал отличную весну, выиграл Кубок России, даже осенью армейцы зачастую смотрелись вполне прилично, но без скамейки очень тяжело. Для меня Федотов и его штаб – лучшие по итогам года», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Это про суммы в контракте?
Согласитесь, но от Краснодара ну никто не ждал первого места, после первого круга. В финале играли, что ещё нужно?)