Генич о лучшем тренере РПЛ в 2023-м: «Федотов выжал из ЦСКА максимум, 8-е место не его вина. Ивич – молодец, но пока ничего не выиграл»

Константин Генич назвал Владимира Федотова лучшим тренером в Мир РПЛ в 2023 году.

« с « » дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Сербский тренер – большой молодец, но, мне кажется, пока он не дотягивает до звания тренера года.

Считаю, что Федотов лучше подходит для этой номинации. Он реально выжимает максимум из , его стиль работы понятен. Это большой тренер.

Восьмое место ЦСКА после первой части? Там четыре очка до тройки, да и это точно не его вина. Он выдал отличную весну, выиграл Кубок России, даже осенью армейцы зачастую смотрелись вполне прилично, но без скамейки очень тяжело. Для меня и его штаб – лучшие по итогам года», – сказал комментатор « ».

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