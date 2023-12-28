Генич о лучшем тренере РПЛ в 2023-м: «Федотов выжал из ЦСКА максимум, 8-е место не его вина. Ивич – молодец, но пока ничего не выиграл»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Константин Генич Владимир Ивич Краснодар Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Константин Генич назвал Владимира Федотова лучшим тренером в Мир РПЛ в 2023 году.

«Ивич с «Краснодаром» дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Сербский тренер – большой молодец, но, мне кажется, пока он не дотягивает до звания тренера года.

Считаю, что Федотов лучше подходит для этой номинации. Он реально выжимает максимум из ЦСКА, его стиль работы понятен. Это большой тренер.

Восьмое место ЦСКА после первой части? Там четыре очка до тройки, да и это точно не его вина. Он выдал отличную весну, выиграл Кубок России, даже осенью армейцы зачастую смотрелись вполне прилично, но без скамейки очень тяжело. Для меня Федотов и его штаб – лучшие по итогам года», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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13 комментариев
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Так в РПЛ они оба ничего не выиграли. Охренеть логика. А по тому кто из кого больше выжимает - посмотрите на Осинькина, у которого регулярно скупают лидеров, а он новых делает
+11
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+11
а что выиграл Федотов? капец он сравнивает
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Серьëзно? Куча потерянных очков в концовках это, видимо, не проблема тренера)
+3
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+3
Ангажированность налицо
+2
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+2
Тут Мостовой поспорил бы!
+1
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У ЦСКА 4 состав в лиге, дороже Локо, Динамо и Крыльев. Не знаю чего там выжимает Федотов на 8 месте
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"Федотов выжал из ЦСКА максимум"
Это про суммы в контракте?
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Осинькин
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Да вы подождите, Федотов проявил себя в Оренбурге, в Сочи в первый же сезон серебро и в ЦСКА в первый же сезон серебро в условиях абсолютного доминирования Зенита, сейчас он не так сильно отстает, сезон еще не окончен, по весне посчитаем кто на каком месте, после 30-го тура и порассуждаем кто есть кто.
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а потом у Генича бомбит, почему его считают клоуном
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8 место и 1 место = не их вина.
Согласитесь, но от Краснодара ну никто не ждал первого места, после первого круга. В финале играли, что ещё нужно?)
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Логика Генича великолепна. Ивич на первом месте не лучший, так как ничего не выиграл. А лучший - Федотов, который ничего не выиграл на восьмом месте.
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Ответ Дядя ТУРА
а что выиграл Федотов? капец он сравнивает
что-то выйграл
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