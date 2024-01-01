«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром «Сантоса» Леонардо. Игрок оценивается в 18 млн евро (UOL Esporte)

Теги Спартак Сантос Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Бразилия Маркос Леонардо Футбол

«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром «Сантоса».

Ожидается, что 20-летний нападающий Маркос Леонардо покинет клуб, вылетевший из Серии A впервые в своей истории.

В форварде заинтересованы «Палмейрас», но «Сантос» попросил агентов оценить рынок на предмет возможности перехода футболиста в зарубежный клуб и получил позитивные сигналы. Сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро.

Как отмечает UOL Esporte, одним из претендентов на 20-летнего бразильца может стать «Спартак».

В 2023 году Леонардо был лучшим бомбардиром «Сантоса». На счету Маркоса 13 голов в Серии A в минувшем сезоне.

Об интересе «Спартака» к форварду уже сообщалось в сентябре.

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28 комментариев
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Ответ Roman
Неплохо мечами орудует
Лучше пусть мячами.
+14
-1
+13
Неплохо мечами орудует
+12
-4
+8
быстроногий бразилец Абелардо
+8
-1
+7
1-ого января, пока не отрезвел, можно много чем интересоваться
+5
-1
+4
Ответ Kubinec_
быстроногий бразилец Абелардо
Газмяс , газмяс, газмяс
Мы мясо , мы газ )
+4
-1
+3
Ответ Roman
Неплохо мечами орудует
ты его на рыцарских турнирах видел?
+2
0
+2
На Трансфермаркте он оценивается уже в 25 лямов евро. Но чтобы Спартак столько выложил...Не, они конечно могут...))
+1
0
+1
Он будет 30+ стоить, без шансов для РПЛ
+1
0
+1
10лет назад я интересовался Памелой Андерсон))
+1
0
+1
Ответ Roman
Неплохо мечами орудует
Наш ответ Мбаппе!
+1
0
+1
Ответ SetupNick
На Трансфермаркте он оценивается уже в 25 лямов евро. Но чтобы Спартак столько выложил...Не, они конечно могут...))
Кто-кто, а у нас в лиге только газовый мешок может такие деньги выложить
+5
-4
+1
Ответ Александр Калачев
Это тот, который в фм 23 качается, как не в себя?
да, легенда фм23)
у него там сумма в контракте 18 лямов
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Ответ Spartakus1984
Не верю в такие трансферы,без участия в ЛЧ
Для участия нужно подготовиться...
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Ответ SetupNick
На Трансфермаркте он оценивается уже в 25 лямов евро. Но чтобы Спартак столько выложил...Не, они конечно могут...))
То что может выложить новое руководство пока остаётся загадкой. Но без крупных покупок чемпионство не взять. Будем надеяться Аморал не пустышка
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Ответ Filipp Gorski
Странно что Зенит за ним не охотится Пригодился бы. Всегда казалось что он играет на фланге
Летом еще интересовались. Как и Спартак, кстати. В общем, новость не новая.
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Ответ Roman
Неплохо мечами орудует
Ну, в The Manhattan Project его спешиал - откровенно малоприменимая штука, так что я бы не сильно надеялся на этого персонажа.
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Ответ dedushka
ты его на рыцарских турнирах видел?
Он про черепашек-ниндзя
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Малоовероятно, дороговато для нас...
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Это тот, который в фм 23 качается, как не в себя?
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Не верю в такие трансферы,без участия в ЛЧ
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Странно что Зенит за ним не охотится
Пригодился бы. Всегда казалось что он играет на фланге
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0
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