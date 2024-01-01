«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром «Сантоса» Леонардо. Игрок оценивается в 18 млн евро (UOL Esporte)

«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром «Сантоса».

Ожидается, что 20-летний нападающий покинет клуб, вылетевший из Серии A впервые в своей истории.

В форварде заинтересованы « », но « » попросил агентов оценить рынок на предмет возможности перехода футболиста в зарубежный клуб и получил позитивные сигналы. Сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро.

Как отмечает UOL Esporte, одним из претендентов на 20-летнего бразильца может стать «Спартак».

В 2023 году Леонардо был лучшим бомбардиром «Сантоса». На счету Маркоса 13 голов в Серии A в минувшем сезоне.

Об интересе « » к форварду уже сообщалось в сентябре.

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