Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Ждал от себя большего, давали шансы, но что-то не получалось. Пожелаю себе побольше голов, игрового времени»

Павел Мелешин оценил свою игру по итогам 2023 года.

«Мои личные итоги 2023 года не то чтобы негативные, а скорее неудовлетворительные. Ждал от себя большего, мне давали шансы, но что-то не получалось. Я не переставал работать, всегда выкладывался на тренировках. Буду работать дальше — все получится.

Пожелаю себе в 2024 году побольше голов, игрового времени и здоровья, потому что я получал травму и выбыл на три матча. Хотелось бы, чтобы все у меня получалось», — сказал форвард « ».

В 7 матчах сезона на счету 19-летнего игрока один гол. Подробнее его статистика – здесь.

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