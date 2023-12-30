Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Ждал от себя большего, давали шансы, но что-то не получалось. Пожелаю себе побольше голов, игрового времени»

Теги Спартак премьер-лига Россия Павел Мелешин Футбол

Павел Мелешин оценил свою игру по итогам 2023 года.

«Мои личные итоги 2023 года не то чтобы негативные, а скорее неудовлетворительные. Ждал от себя большего, мне давали шансы, но что-то не получалось. Я не переставал работать, всегда выкладывался на тренировках. Буду работать дальше — все получится.

Пожелаю себе в 2024 году побольше голов, игрового времени и здоровья, потому что я получал травму и выбыл на три матча. Хотелось бы, чтобы все у меня получалось», — сказал форвард «Спартака».

В 7 матчах сезона на счету 19-летнего игрока один гол. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Паша пора в аренду за практикой, основу Спартака ты не тянешь...
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Мелешин однозначно не уровень Спартака, разве что во второй создаваемой команде может быть какой то толк от него ...
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Очень странно что пол сезона спартак провел с ОДНИМ чистым форвардом, Мелешин сейчас точно даже не уровень ротации спартака. Зорина отдали в аренду, а его почему-то нет... Провал селекции что не привезли второго форварда к Соболеву. Он хороший игрок, но ему тоже отдых нужен, ибо видно что наедается бегать все матчи 90
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забыл добавить "в другом клубе" 😉
всё-таки для Спартака он ещё сырой.
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