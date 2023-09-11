«Спартак» и «Зенит» интересовались 20-летним форвардом «Сантоса» Леонардо. Москвичи отказались от трансфера за 14-15 млн евро из-за возраста игрока (Metaratings)

Теги Спартак Зенит Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Маркос Леонардо Футбол

«Спартак» и «Зенит» интересовались нападающим «Сантоса».

По информации Metaratings.ru, российские клубы проявляли интерес к 20-летнему форварду Маркосу Леонардо. 

Красно-белым предложили услуги футболиста, он был готов к переезду в Россию. Сумма сделки оценивалась в 14-15 млн евро, а зарплата игрока – в 2,5 млн. Однако московский клуб отказался от трансфера из-за рисков, связанных с возрастом игрока и его адаптацией. 

Маркос Леонардо выступает за основную команду «Сантоса» с 2020 года. В составе бразильского клуба он провел 153 матча, забил 49 голов и отдал 11 результативных передач. 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

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29 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Какая адаптация? Остальных черепашек и Сплинтера подвести тоже попросил, что ли?
В России адаптируется молодняк, в чемпионской команде обкатывается Ренан, сам Спартак активно пользуется молодыми, и ничего! А тут риски с возрастом и адаптацией…говнарей типа Бальде и Николсона почему-то не боялись приглашать из-за таких рисков.
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vital_23
А шахтер не боялся брать молодых бразильцев и потом продавать их за 40, 60 млн
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korysh
нужен что ли 30-летний за такую сумму? если чувак перспективный, то наоборот с таким возрастом можно потом дороже продать
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Никита Самарин
Чел реально серьёзный, 153 матча за Сантос в таком возрасте - это круто (причём и с конкретикой всё в порядке). Спартак наученный опытом с Дуарте, решил не рисковать.
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Dmitry Singular
Ответ vital_23
А шахтер не боялся брать молодых бразильцев и потом продавать их за 40, 60 млн
Наверное они боятся повторения ситуации с Рошей
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Ход_Конём
Рома с ним договорилась уже, зимой должен перейти.
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schwein
Ответ Spartakus1984
Какие ЗП зенит платит своим игрокам, Спартак никогда не платил
Вы не путайте. Зенит платит много действительно мощным игрокам. А игрокам обоймы платит сильно меньше. Напоминаю, что Кузяеву платили меньше 1,8 млн и он был самым высокооплачиваемым Россиянином.
А Спартак платит много всяким посредственностям за совершенно непонятные заслуги.
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a2wai
В Спартак ему смысла не было ехать, там Абаскаль. Вот если бы Спартак тренировал Мостовой, тогда да, надо было всеми правдами и неправдами везти.
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Andrey Yaroslavtsev
А кем ещё интересовался Спартак? )
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Какие ЗП зенит платит своим игрокам, Спартак никогда не платил
Ну конечно, Робсон у вас играл за ромб и три корочки хлеба.
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schwein
А Зенит в заголовке зачем, если в тексте про него ни слова?
А по факту, просить зарплату в 2,5 млн 20ти летнему пацану, это конечно тот ещё развод на деньги.
Хотя со Спартаком могло бы и прокатить.
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ТимТалер
Синдром Педроши )
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bedLaM
Ответ Очки Дани Алвеса
Какая адаптация? Остальных черепашек и Сплинтера подвести тоже попросил, что ли? В России адаптируется молодняк, в чемпионской команде обкатывается Ренан, сам Спартак активно пользуется молодыми, и ничего! А тут риски с возрастом и адаптацией…говнарей типа Бальде и Николсона почему-то не боялись приглашать из-за таких рисков.
Сдается мне это очередная невыдуманная история, о которой невозможно молчать.
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Max Semenik
Ответ bedLaM
Сдается мне это очередная невыдуманная история, о которой невозможно молчать.
Антони 2.0.
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Сергей Лимонников
Ответ lovkac
Ему 20 лет
Так вот именно, у него есть время для прогресса.
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Caniball
А почему Зенит отказался?!
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Tydeus
Ответ Spartakus1984
Там вся система была клубная заточена под бразильский рынок,и они не покупали изначально дешевых а сами отдавали не малые деньги,по 10-15 млн. за одних из лучших в Бразилии молодых,которые был на карандаше у лучших клубов Европы,но не спешили их покупать,пока не проявят себя в ЛЧ,где Шахтер как раз таки играл.Для того времени 10-15 млн. это не малые деньги,то есть большой шанс попасть в яблочко.
Как бы, никто не мешает вектор поменять – вон Зенит всячески экспериментирует с бразильцами и скорее удачно. В худшем случае получается Мантуан – полезный, но пока ограниченный игрок, в лучшем – Клаудиньо.
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Restart Serdobsk
Ответ ericssons
Удивительно сколько Спартак готов в нынешних условиях тратить на футболистов имея при этом перебор состава. Лучше бы опытного тренера нашли по имени Станислав.
а что опытный станислав может дать команде кроме мощной физподготовки и тактики биться/бороться ???
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Spuki _Plai
Странная формулировка!! Хозяин барин !! Пусть берут новых Кралов и Кофрие.
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Антимосковский
играет у меня в фм за факел в 2030, очень сильный нападающий.
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Victor Pavlovuch
Ответ schwein
Вы не путайте. Зенит платит много действительно мощным игрокам. А игрокам обоймы платит сильно меньше. Напоминаю, что Кузяеву платили меньше 1,8 млн и он был самым высокооплачиваемым Россиянином. А Спартак платит много всяким посредственностям за совершенно непонятные заслуги.
Не в бровь а в глаз! Все точно! Как только прибавит денег игроки тут же перестают играть!
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